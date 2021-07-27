Требуют, чтобы их выпустили: в литовском лагере для беженцев бунтуют мигранты

Требуют, чтобы их выпустили: в литовском лагере для беженцев бунтуют мигранты

В страну они попали из Беларуси.

Бунт нелегалов в литовском лагере для беженцев. Мигранты, которые незаконно пересекли литовскую границу со стороны Беларуси, отказались принимать пищу от соцработников. И требуют, чтобы их выпустили из лагеря.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 27 июля.

В последние месяцы в Литву из Беларуси попали более 2 тысяч нелегалов — преимущественно выходцы из Ближнего Востока и африканских стран. Александр Лукашенко ранее заявил, что не будет мешать потоку мигрантов. В Литве считают — это месть белорусского руководителя из-за европейских санкции. Чтобы остановить поток нелегалов Литва начала укреплять свою границу дополнительным забором из колючей проволоки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Евросоюзе заговорили о возможности приостановления визового режима с Беларусью. Все из-за нашествия нелегальных мигрантов, которых белорусы пропускают через границы в Литву и Польшу.

Новости мира: в литовском лагере для беженцев бунтуют мигранты

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