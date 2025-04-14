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Требуют реакции на удар по Сумам: возле Белого дома состоялся митинг (фото)
Люди пришли в администрацию президента США, чтобы рассказать о российском терроре против мирного населения.
Десятки активистов вышли в Белый дом в Вашингтоне и устроили митинг , чтобы привлечь внимание к обстрелам Украины.
Об этом информирует Новости.LIVE .
Сообщается, что митингующие, среди которых и украинцы, отмечают, что угождать России — это не путь к миру.
"Следовательно, они пришли в Белый дом, чтобы рассказать о терроре РФ, которая в очередной раз убивает гражданских", - говорится в сообщении.
На плакатах активистов также есть надписи о сегодняшнем обстреле Сум, в результате которого погибли 34 человека и 117 получили ранения.
Ранее сообщалось, что Германия решительнее всего осудила российский ракетный удар по гражданским в центре Сум и требует от России прекратить террор.
Мы ранее информировали, что США выразили соболезнования жертвам «ужасного российского ракетного обстрела города Сумы в Украине», который РФ нанесла в Вербное воскресенье.