Требуют реакции на удар по Сумам: возле Белого дома состоялся митинг (фото)

Белый дом / © Associated Press

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Десятки активистов вышли в Белый дом в Вашингтоне и устроили митинг , чтобы привлечь внимание к обстрелам Украины.

Об этом информирует Новости.LIVE .

Сообщается, что митингующие, среди которых и украинцы, отмечают, что угождать России — это не путь к миру.

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"Следовательно, они пришли в Белый дом, чтобы рассказать о терроре РФ, которая в очередной раз убивает гражданских", - говорится в сообщении.

На плакатах активистов также есть надписи о сегодняшнем обстреле Сум, в результате которого погибли 34 человека и 117 получили ранения.

Ранее сообщалось, что Германия решительнее всего осудила российский ракетный удар по гражданским в центре Сум и требует от России прекратить террор.

Мы ранее информировали, что США выразили соболезнования жертвам «ужасного российского ракетного обстрела города Сумы в Украине», который РФ нанесла в Вербное воскресенье.