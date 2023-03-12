Требуют вернуть "мобиков": родные оккупантов записали обращение к Путину и пожаловались на обман

Жены мобилизованных россиян из Подмосковья обратились к диктатору Кремля Владимиру Путину и министру обороны РФ Сергею Шойгу, чтобы те вернули их оккупантов из войны в Украине.

Об этом пишет Meduza.

По словам россиянок, их "мобиков" открыто "кинули", им наврали о том, какие задания они будут выполнять. Гражданки РФ признают, что российское командование использует оккупантов как "пушечное мясо".

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Как сетуют россиянки, их родные мобилизовали в сентябре 2022 года. Следующие три месяца оккупанты якобы проходили обучение на артиллеристов.

В конце декабря армейцев РФ бросили на войну против Украины, но без необходимого оружия — еще два месяца они ждали пушки. После чего "мобикам" сообщили, что они штурмовая пехота и их перебросили на передовую.

"Наших мобилизированных бросают как мясо штурмовать укрепрайоны. По пять человек против хорошо вооруженных ста людей противника", — заявили жены и матери оккупантов.

Россиянки требуют отозвать солдат из передовой и подчеркивают, что они не согласны идти на фронт как штурмовая пехота.

"Ситуация набирает какие-то безумные обороты, всех подряд отправляют умирать, да еще, считай, с голыми руками. Женщины требуют вернуть мужчин домой, пока они живы", — говорится в сообщении к видео.

Напомним, Минобороны Великобритании сообщило, что российское руководство бросает на войну против Украины мужчин из преимущественно менее населенных регионов РФ, а Москва и Санкт-Петербург остались относительно невредимыми в контексте мобилизации и потерь. Особенно это касается семей российской "элиты".

Российский политолог Иван Преображенский, эксперт из стран Центральной Европы сообщал в прошлом году, что Россия в 2023 году подвергнет жесточайшим репрессиям матерей и жен погибших российских оккупантов за то, что они будут выражать свое недовольство тем, что Путин бросил их на войну против Украины.

Ранее мобилизованные оккупанты в Калининградской области РФ записали видеообращение к Путину, после того, как их батальон переименовали в "пехотный" и приказали "выполнять штурмовые задания" под командованием предводителей так называемой "ДНР".

Мобилизированные из Новосибирской области РФ, которые были отправлены на войну в Украину, также записали видеообращение с жалобами на огромные потери на передовой.

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