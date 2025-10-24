Трех украинцев в Польше осудили за ряд поджогов на территории стран Евросоюза

Украинцев обвинили в поджогах в странах ЕС / © Pexels

Трех украинцев осудили за участие в организованной группе, которая осуществляла диверсии и действовала на территории Польши, Литвы, Латвии, Украины и России.

О приговоре Окружного суда Варшавы в пятницу, 24 октября, сообщила Национальная прокуратура Польши.

В сообщении говорится, что трое граждан Украины — Сергей Р., Павел Т. и Владислав Ю. — в течение 2023-2024 годов осуществляли поджоги «крупных объектов, расположенных на территории стран, входящих в Европейский Союз».

Среди объектов диверсий преступной группы, в которую, кроме осужденных входил еще ряд установленных лиц, были магазин OBI и торговый центр в Варшаве, а также магазины IKEA в Вильнюсе и в Риге.

Дополнительно Сергея Р. и Павла Т. осудили за препятствование расследованию поджога магазина IKEA в Вильнюсе и склада в Варшаве в мае 2024 года. Следствие установило, что они помогли исполнителю этих поджогов скрываться от правосудия.

Павел Т. был приговорен к совокупному наказанию в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, Сергей Р. — 2 лет и 6 месяцев лишения свободы, а Владислав Ю. — 1 года и 4 месяцев лишения свободы.

В польской прокуратуре добавили, что приговор не является окончательным, и один из обвиняемых обжаловал его.

Напомним, Окружной суд в Варшаве принял решение не выдавать 49-летнего украинца Владимира Ж., которого разыскивает Германия в связи со взрывами на газопроводе «Северный поток» в 2022 году. Подозреваемого также освободили из-под стражи.