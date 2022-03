Трехдневная Акция зарубежных украинцев No-Fly Zone Over Ukraine

Когда: 4 марта 2022, в 19:00 (по киевскому времени), и 5, 6 марта 2022, в 14:00 (по киевскому времени), зарубежные украинцы проведут акции в поддержку решения для закрытия украинского неба от нападений РФ в воздухе.

Место проведения: площадь у здания правительства государства пребывания.

Цель: привлечь внимание к крайней необходимости установления бесполетной зоны над Украиной, чтобы сохранить жизнь гражданского населения Украины, погибающих от ракетных обстрелов российских самолетов.

​Основные месседжи:

NON-FLY ZONE WILL SAVE THE WHOLE EUROPE FROM NUCLEAR CATASTROPHE

NATO – HELP

PROTECT THE SKY, WE WILL BATTLE ON EARTH

NATO — PROVE THE CREDIBILITY

STAND WITH UKRAINE

IMPLEMENT AND ENFORCE A NO-FLY ZONE OVER UKRAINE

CLOSE UA SKY NOW

STOP RUSSIAN AGGRESSION

RUSSIA INVADED UKRAINE