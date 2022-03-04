Трехдневная Акция зарубежных украинцев No-Fly Zone Over Ukraine

Когда: 4 марта 2022, в 19:00 (по киевскому времени), и 5, 6 марта 2022, в 14:00 (по киевскому времени), зарубежные украинцы проведут акции в поддержку решения для закрытия украинского неба от нападений РФ в воздухе.
Место проведения: площадь у здания правительства государства пребывания.
Цель: привлечь внимание к крайней необходимости установления бесполетной зоны над Украиной, чтобы сохранить жизнь гражданского населения Украины, погибающих от ракетных обстрелов российских самолетов.
Основные месседжи:
NON-FLY ZONE WILL SAVE THE WHOLE EUROPE FROM NUCLEAR CATASTROPHE
NATO – HELP
PROTECT THE SKY, WE WILL BATTLE ON EARTH
NATO — PROVE THE CREDIBILITY
STAND WITH UKRAINE
IMPLEMENT AND ENFORCE A NO-FLY ZONE OVER UKRAINE
CLOSE UA SKY NOW
STOP RUSSIAN AGGRESSION
RUSSIA INVADED UKRAINE