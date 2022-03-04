Трехдневная Акция зарубежных украинцев No-Fly Zone Over Ukraine

Когда: 4 марта 2022, в 19:00 (по киевскому времени), и 5, 6 марта 2022, в 14:00 (по киевскому времени), зарубежные украинцы проведут акции в поддержку решения для закрытия украинского неба от нападений РФ в воздухе.