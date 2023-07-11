Тренажерный зал, кабинет косметолога и спа: что расположено внутри секретного VIP-поезда Путина (фото)

Российские журналисты показали бронепоезд президента РФ Владимира Путина изнутри. В нем, среди прочего, есть тренажерный зал, кабинет косметолога, спа, позволяющий диктатору не просто путешествовать с комфортом, но и заботиться о себе.

Об этом пишет CNN.

5 августа 2022 для украинцев было днем, который не отличался от других. Первый свет обнаружил разрушение от ночной вражеской бомбардировки.

Российская атака на жилой квартал Николаева в то утро повлекла за собой значительные разрушения, заявил тогда глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По меньшей мере, 10 человек получили ранения.

В тот же день в Москве бюрократы в офисе президента РФ Владимира Путина были озабочены вопросом, далеким от жестоких и кровопролитных событий в Украине, виновниками которых они сами.

"В транспортное управление поступило обращение, — написал кремлевский чиновник, — о необходимости установки в спортивно-оздоровительном вагоне №021-78630 тренажеров Hoist HD-3800 и Hoist HD-3200 вместо Abductor-Standard и Abductor-Technogym".

Недавно обнародованные документы свидетельствуют о том, что "спортивно-оздоровительным вагоном" пользуется не кто иной, как сам Путин.

О личной жизни кремлевского диктатора известно очень мало. За его публичным имиджем тщательно следят, это стало очевидным после недолгого мятежа Евгения Пригожина. Но куча документов и фотографий, полученных эксклюзивно лондонской группой расследований России Центр "Досье" и присланных CNN, Süddeutsche Zeitung и немецким общественным вещателям NDR и WDR, раскрывает детали, которые Кремль скрывает от общего обзора, и указывает на то, насколько существование.

Центр "Досье" поддерживает Михаил Ходорковский, бывший российский нефтяной магнат в изгнании, ставший критиком Кремля.

То, что Путин пользуется поездом, хорошо известно. Сам Кремль обнародовал изображения встреч, состоявшихся в одном из вагонов поезда, в изысканно украшенном зале заседаний. Однако содержание остальных 20 с лишним вагонов поезда было государственной тайной.

Кремль обнародовал изображения встреч, состоявшихся в одном из вагонов поезда, в изысканно украшенном зале заседаний/Twitter

В Центре "Досье" утверждают, что утечка документов поступила от инсайдера в российской компании "Циркон Сервис", которой государственный железнодорожный оператор "Российские железные дороги" поручил оборудовать вагоны, предназначенные для офиса президента России.

Среди частей поезда детализирован номер вагона №021-78630. В глянцевой брошюре самого Циркона изображен роскошный тренажерный зал и спа на колесах, разработанные для Путина, пишут в Центре Досье.

Тренажерный зал Путина в одном из вагонов бронепоезд а/Twitter

Строительство было завершено в 2018 году. На момент фотографирования поезд был оснащен итальянскими весами Technogym и силовым оборудованием, позже замененным оборудованием Hoist, изготовленным американской компанией.

Twitter

Через дверь, далее вниз по вагону, полный косметологический центр оборудован массажным столом и всеми видами высококачественного косметологического оборудования, включая согласно документу радиочастотный аппарат, который используется для усиления подтянутости кожи. Сама комната, согласно документам Центра "Досье", оборудована таким образом, чтобы предотвратить использование подслушивающих устройств.

Косметологический центр Путина внутри бронепоезда/Twitter

Twitter

Ванная комната украшена плиткой и оснащена турецкой паровой баней и душем.

Ванная комната внутри бронепоезда/Twitte

Среди документов, полученных Центром "Досье", есть письма, которые привязывают оборудование вагонов, включая тренажерный вагон, непосредственно к чиновникам высшего уровня администрации Путина.

В Кремле категорически отрицают выводы Центра "Досье", заявив CNN: "У президента Путина нет такого влечения ни в его пользовании, ни в его собственности".

2 ноября 2018 состоялось совещание для оценки работы, которую осталось выполнить в вагоне №021-78630. Протокол этой встречи, также получивший Центр "Досье", показывает, что кроме руководителей "Циркон Сервиса" и "Русских железных дорог", на ней присутствовали 10 представителей Федеральной службы охраны (ФСО) — организации, занимающейся охраной президента России.

Десятки договоров на техническое обслуживание, которые просочились в Центр Досье, в некоторых из которых указан номер тренажерного вагона №021-78630, говорят о том, что любые работы с вагонами должны согласовываться с ФСО.

Отделка путинского бункера на колесах/Twitter

В 2020 году руководитель "Российских железных дорог" Дмитрий Пегов написал заместителю директора ФСО Олегу Климентьеву с просьбой рассмотреть присланные им предложения по строительству жилых помещений в двух вагонах.

"На сегодняшний день согласование ни одного из вариантов от ФСО не поступило, что не позволяет нам начать процедуру заключения контракта и начать строительство вагонов", — написал Пегов. "Прошу Вас, уважаемый Олег Атеистович, ознакомиться с предложенными концепциями и сообщить о принятом решении".

По словам бывшего инженера и капитана ФСО Глеба Каракулова, бежавшего из страны в прошлом году и опрошенного Центром "Досье" под строгой секретностью, Путин все чаще путешествует на поезде, чтобы избежать слежки.

"Самолет, как только он взлетает, сразу пересекает радары", — сказал Каракулов в интервью, которое было записано в декабре прошлого года. "Поезд используется для того, чтобы скрыть эти движения".

Каракулов сказал, что впервые начал работать над поездом, устанавливая коммуникационное оборудование примерно в 2014 году. По его словам, он начал использоваться гораздо чаще во второй половине 2021 года, когда Россия готовилась к своему полномасштабному вторжению в Украину.

По словам Каракулова, поезд Путина с начала войны долгое время стоял у Валдая — отдаленного российского региона между Москвой и Санкт-Петербургом. Путин имеет обширную резиденцию в этом районе, известном своим озером и лесами.

"Специально из-за этого спецпоезда наши сотрудники были на карантине", — рассказал Каракулов Центру "Досье". “С началом войны ребята говорили, что выехали куда-то в направлении Валдая на 40, а то и 45 дней. Возможно, на какую-нибудь вахту поезд не будет отправляться, но люди всегда готовы”.

Конфиденциальность, однако, не была полной. Ее нарушили любители-споттеры (люди, увлекающиеся отслеживанием и фотографированием поездов).

"На железных дорогах нашей страны ходит поезд-призрак", — написал один трейнспоттер рядом с изображением, похожим на поезд Путина, который он опубликовал на одном ресурсе. "Его нет ни в расписаниях, ни в системе "Русских железных дорог"".

Они могут идентифицировать поезд частично с помощью двух локомотивов, а частично по признаку, указанному в брошюре, сделанном "Циркон Сервисом". Характерный белый купол, который, по словам Центра Досье, содержит современные коммуникационные антенны, можно увидеть на одном из вагонов.

В обычных российских поездах купола не появляются. Но они были видны на официальном видео, опубликованном Кремлем в 2019 году, в одном вагоне специально зафрахтованного поезда "Русских железных дорог", когда Путин ехал по новому Керченскому мосту между материковой Россией и оккупированным Крымом.

Именно по изображению этих куполов мы знаем, что поезд Путина имеет обычную внешнюю разметку русского поезда. В течение многих лет его неоднократно замечали и фотографировали споттеры-любители.

Бронепоезд Путина/Twitter

Попытка понять менталитет Путина — это, по сути, спекулятивное дело. Лучшее, что можно сделать, это обратиться к тем, кто провел с ним время.

Среди них и Аббас Галлямов, который годами был одним из спичрайтеров Путина.

"Я считаю, что его чувство политической незащищенности привело к тому, что он начал чувствовать себя все более и более физически незащищенным", — сказал Галлямов из Израиля, где он сейчас проживает. "Есть много людей, которые очень близки к нему и пользуются этой незащищенностью для собственной выгоды".

"Паранойя", как ее описывает Галлямов, заставила Путина возводить вокруг себя все новые и новые стены.

"Он проигрывает войну, он проигрывает в политике, он теряет популярность", — отмечает Галлямов. “У него становится все больше врагов, он совершает все больше преступлений. Он чувствует, что его окружают враги. И психологически он хочет чувствовать себя защищенным от всех этих вещей”.

Расстояние, созданное этой защитой, предполагает Галлямов, может быть одной из самых насущных проблем Путина. И, по иронии судьбы, это может быть причиной удивительного комфорта, созданного в его влечении.

"Он очень мало путешествует", — сказал Галлямов. “Он теряет связь со страной. Люди в его администрации заботятся об этом”.

Они (чиновники в Кремле) понимают, что это одна из проблем, которая приводит к падению его популярности. Таким образом, они, вероятно, пытаются сделать (вещи), чтобы он мог покинуть свою резиденцию и путешествовать куда-нибудь комфортнее”.

Этот подход почти уединения был поколеблен кратковременным мятежом ПИК "Вагнер". В последующие дни после восстания Путин провел чрезвычайно большое количество встреч и даже был замечен, когда приветствовал представителей общественности.

Неизвестно, использовал ли он свое специальное влечение, чтобы передвигаться, но мятеж Пригожина, вероятно, не облегчил его "параной".

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