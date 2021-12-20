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Тренды поколения Z и неправильная доза для прививки во Франции: пять новостей, которые вы могли проспать

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Тренды поколения Z и неправильная доза для прививки во Франции: пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Социальная сеть Instagram собрала основные тренды пользователей поколения Z – это люди в возрасте от 14 до 23 лет. Читать дальше –>
  • Во Франции шесть детей получили передозировку COVID-вакцины Pfizer: вместо 10 мкг им укололи дозу 20 мкг препарата. Читать дальше –>
  • Какие анализы нужно сделать украинцам, чтобы вовремя проверить свое тело Подробнее ->
  • Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что по поводу возможного обострения российско-украинского конфликта на Донбассе "следует надеяться на лучшее и готовиться к худшему". Читать дальше –>
  • В Нидерландах, несмотря на введение жестких коронавирусных ограничений, 20 декабря в 10:00 по местному времени состоится очередное заседание суда по делу МН17. Читать дальше –>
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