Тренды поколения Z и неправильная доза для прививки во Франции: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Социальная сеть Instagram собрала основные тренды пользователей поколения Z – это люди в возрасте от 14 до 23 лет. Читать дальше –>
- Во Франции шесть детей получили передозировку COVID-вакцины Pfizer: вместо 10 мкг им укололи дозу 20 мкг препарата. Читать дальше –>
- Какие анализы нужно сделать украинцам, чтобы вовремя проверить свое тело Подробнее ->
- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что по поводу возможного обострения российско-украинского конфликта на Донбассе "следует надеяться на лучшее и готовиться к худшему". Читать дальше –>
- В Нидерландах, несмотря на введение жестких коронавирусных ограничений, 20 декабря в 10:00 по местному времени состоится очередное заседание суда по делу МН17. Читать дальше –>