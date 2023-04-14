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Тренер полтора года занималась сексом с несовершеннолетним учеником: чем все закончилось

Тренер полтора года занималась сексом с несовершеннолетним учеником: чем все закончилось

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
1519
Время на прочтение
2 мин
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Тренер полтора года занималась сексом с несовершеннолетним учеником: чем все закончилось

Фото: nypost.com

Женщина и парень закрутили роман в 2021 году.

В США тренер по метанию копья из Пенсильвании обвинили в сексуальном насилии над 17-летним школьником.

26-летняя ХХанна Март была арестована после того, как полиция узнала, что у нее были сексуальные отношения со спортсменом средней школы Нортгемптона, утверждает прокуратура. Об этом пишет nypost.com.

В мае в 2021 году тренер отправляла легкоатлету сообщения в 2 ночи и пригласила его к себе домой. Там они занимались сексом, сообщил окружной прокурор Нортгемптона.

Ханна призналась властям, что между ними действительно были романтические отношения. Со своей стороны, жертва сообщил полиции, что их роман продолжался до октября 2022-го.

© nypost.com
Фото: nypost.com

Март были предъявлены два обвинения в сексуальном насилии. Оба – третьей степени.

"Доверительные отношения между студентом-спортсменом, отцом спортсмена и тренером могут быть уязвимыми", — сказал окружной прокурор Теренс Хоук. "Злоупотребление этими отношениями свидетельствует о вопиющем пренебрежении тренером благополучия тех, кого он тренировал, и прежде всего закона. Подсудимая бросила вызов этому доверию, когда совершила это предполагаемое преступление против жертвы".

13 апреля тренеру было предъявлено обвинение. Ее отпустили под залог в 75 000 долларов.

Напомним, в США учительница занималась сексом с 14-летним учеником в парке. Это продолжалось почти год.

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Дата публикации
Просмотры
1519
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