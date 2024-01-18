Трещина в отношениях Путина и Си: два китайских банка отказались от клиентов из РФ

Это произошло после объявления со стороны США о наказаниях для финансовых компаний, разрешивших организациям или лицам уклониться от санкций против России.

Два китайских государственных банка разрывают отношения с российскими клиентами, чтобы выполнить санкции Запада, введенные против РФ в связи с ее вторжением в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что китайские банки приказали пересмотреть свои деловые связи с Россией после того, как США в декабре 2023 года объявили, что будут наказывать финансовые компании, позволившие организациям или лицам уклониться от санкций.

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По информации издания, банки проверяют регистрацию бизнеса клиентов, авторизованных бенефициаров и конечных контролеров, чтобы определить, имеют ли они связи с оборонной промышленностью России, и могут ли быть связаны с ее вторжением в Украину.

Напомним, что лидер Китая Си Цзиньпин объявил о "безграничном" партнерстве с Россией после ее вторжения в Украину, увеличив экспорт потребительских товаров и технологических компонентов, чтобы притупить влияние западных санкций.

Однако Китай остается очень зависимым от западных рынков, чтобы вывести страну из экономического спада, и в последние недели смягчил свою позицию по отношению к США.

"Объявленная реакция Китая на вторичные санкции США дополнительно указывает на то, что Китай имеет предостережения​ относительно желаемого Кремлем "безграничного партнерства" между двумя государствами", — отметили аналитики аналитического американского Института изучения войны.

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США и их союзники ввели ряд санкций против России из-за ее неспровоцированного вторжения в Украину, но Россия смогла смягчить их, увеличив свои торговые связи с Китаем и диверсифицировав свой экспорт нефти и газа.

По данным Bloomberg, китайские банки предоставили России кредиты на миллиарды долларов после вторжения в Украину, которое произошло почти два года назад.

США впоследствии ввели другие наборы санкций, направленных на закрытие лазейок и наказание компаний, ведущих бизнес с подсанкционными россиянами.

Напомним, в 2023 году товарооборот между Китаем и Россией достиг нового рекорда. Даже с учетом войны РФ против Украины между Пекином и Москвой укрепляются экономические связи.

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