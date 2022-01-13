Треть свободного времени человечество тратит на мобильные приложения: какие были самые популярные в 2021 году

Треть свободного времени человечество тратит на мобильные приложения: какие были самые популярные в 2021 году

Больше всего мы тратим времени на социальные сети, видео- и фотоприложения.

Треть свободного времени человечество тратит на мобильные приложения. Такие результаты исследований были обнародованы аналитиками компании App Annie.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 13 января.

Так, по их данным, мы ежедневно в телефоне проводим в среднем 4,5 часа. И только в Бразилии, Индонезии и Южной Корее – это более 5 часов.

Всего в 2021 году разные мобильные приложения были загружены более 200 миллиардов раз. И чаще всего пользователи загружали ТикТок. Популярность этой соцсети увеличилась на 90%.

Аналитики заметили, что помимо соцсетей, человечество часто посещало приложения для покупок. Особенно на это повлияла пандемия. Кстати, из-за нее популярными стали и программы для спорта и медитаций. А также специальные COVID-предложения: приложения с сертификатами, аналитическими данными о заболеваниях и изоляции.

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