Третье покушение на Трампа: кого хотел убить нападающий, все детали стрельбы

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп и первая леди, произошла стрельба. Первые лица государства были эвакуированы, мероприятие отложено на месяц. Вероятный стрелок задержан, его мотивы пока неизвестны.

ТСН. ua собрал все, что известно об инциденте.

Дональд Трамп был вынужден срочно покинуть ужин корреспондентов Белого дома из-за чрезвычайной ситуации. В ресторане, где проходило мероприятие, раздались выстрелы.

Реклама

Затем президент США Дональд Трамп опубликовал первое сообщение после инцидента в своей социальной сети Truth Social.

«Вечер в Вашингтоне показался насыщенным. Секретная служба и правоохранительные органы проделали фантастическую работу. Они действовали быстро и решительно», — написал Трамп.

Он добавил, что стрелок был задержан.

Охрана Трампа / © Associated Press

После этого представитель Секретной службы Энтони Гульельми сообщил, что президент, первая леди и все другие находящиеся под защитой Секретной службы лица в безопасности. Он также добавил, что одного человека, состояние которого пока неизвестно, задержали.

Реклама

Дональд Трамп и первые лица государства покинули отель Washington Hilton, а мероприятие отложили, по меньшей мере, на месяц.

Гости должны были пройти внешний периметр безопасности, где они должны предъявить либо билет, либо приглашение на предвечернюю. Проверка на наличие оружия не проводилась, кроме непосредственно перед бальным залом.

На ужине с журналистами при участии Трампа произошла стрельба / © Associated Press

Свидетель рассказал The Post, что подозреваемый, казалось, вышел из «импровизированной комнаты» у входа, где хранились барные тележки и где «тогда не было охраны».

«Он был в той комнате, он выхватил ее из какой-то сумки или чего-то такого», — сказала свидетельница Хелен Мабус, волонтер, работавшая на западе, добавив, что оружие «было длинным» и «не выглядело как типичное ружье».

Реклама

Свидетели описали безумную сцену внутри помещения после того, как раздались от четырех до восьми выстрелов.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина показала фото за несколько минут до и после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне.

После выстрелов некоторые присутствующие — журналисты и их гости — скрывались под столами. Фото: Olga Stefanishyna / Facebook

«Попытка покушения на президента США Д. Трампа. С президентом и первой леди США все хорошо. Повезло тем, кто был рядом с украинцами. Стрельца обезвредили, когда он пытался ворваться в комнату», — написала Стефанишина в Facebook.

Стрелок попал в сотрудника Секретной службы

Представитель федеральных правоохранительных органов сообщил, что нападающий произвел выстрел в сторону работников Секретной службы. Пуля попала в защитное снаряжение одного из них, все остались целыми.

Реклама

© Associated Press

Что известно о нападающем

Как сообщает CNN, власти установили личность предполагаемого стрелка: это 30-летний мужчина из Калифорнии.

По данным правоохранительных органов, подозреваемый «атаковал пост Секретной службы», заявил глава полиции округа Колумбия Джеффри Кэрролл.

По словам Кэрролла, мужчина был вооружен ружьем, пистолетом и несколькими ножами.

Джеффри Кэрролл уточнил, что подозреваемый стрелял в агента Секретной службы, однако защитил бронежилет. Сам стрелок, утверждает полиция, не получил огнестрельные ранения, но был доставлен в местную больницу для обследования.

Реклама

Мужчина, открывший огонь на мероприятии с президентом США Дональдом Трампом, работал школьным учителем, пишет NYP.

Профиль в LinkedIn, совпадающий с его именем и фотографией, описывает его как учителя с частичной занятостью в компании, занимающейся репетиторством и подготовкой к экзаменам. Согласно информации компании в социальных сетях, Коул Томас Аллен был назван «преподавателем месяца» в декабре 2024 года.

В профиле в LinkedIn также сообщают, что Аллен окончил Калифорнийский технологический институт в 2017 году, получив степень бакалавра в области машиностроения. Кроме того, отмечено, что в прошлом году он получил степень магистра в области компьютерных наук в Калифорнийском государственном университете Домингес-Гиллз (CSUDH).

Подозреваемому в стрельбе предъявлены обвинения в использовании огнестрельного оружия и нападении. Следователи считают, что подозреваемый проживал в гостинице, и, похоже, именно так он смог попасть в гостиницу во время происшествия.

Реклама

Полиция не может сказать, какими были мотивы стрелка, и пока неизвестно, в кого подозреваемый намеревался стрелять.

Трамп пережил два покушения

Во время предвыборной кампании 2024 года Трамп пережил два покушения. 14 июля на митинге в штате Пенсильвания 20-летний местный житель Томас Мэтью Крукс сумел обойти все контуры безопасности, расположился на крыше соседнего здания и открыл стрельбу из штурмовой винтовки с оптическим прицелом. Тогда Трамп чудом избежал гибели — одна из пуль прошла очень близко к его голове, задев ухо. Силовики закрыли политика своими телами, однако тот успел подняться и поднял руку. Снайперы ликвидировали злоумышленника ответным огнем.

15 сентября произошла новая попытка покушения на Трампа во время игры в гольф. Злоумышленник задержан, политик не пострадал. Предотвратить трагедию сумел один из сотрудников Секретной службы — он заметил торчащий из кустов ствол и мгновенно среагировал, открыв огонь.

22 февраля агенты Секретной службы США застрелили вооруженного мужчину после проникновения на охраняемый периметр резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго.