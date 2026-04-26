Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
71
Время на прочтение
1 мин

Третье за двое суток: в Румынии снова нашли обломки беспилотников

Румыния исследует очередные обломки беспилотников на своей территории.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Дроны не прекращают визиты: в Румынии снова найдены обломки БПЛА

© Associated Press

В Румынии неподалеку от границы с Украиной, нашли новые фрагменты беспилотников — третий раз за двое суток.

Об этом сообщает Минобороны Румынии.

Фрагменты беспилотников обнаружены между населенными пунктами Лункавица и Уекерень в уезде Тулча.

Периметр охраняют сотрудники МВД Румынии, а на место происшествия отправляется смешанная команда, состоящая из специалистов Министерства обороны и Румынской разведывательной службы, для расследования ситуации и забора фрагментов для экспертного исследования.

В этой связи было начато расследование, которое ведет прокуратура при Апелляционном суде города Констанца.

Напомним, что радары Румынии обнаружили беспилотники в воздушном пространстве страны 25 апреля. Позже из 86-й авиабазы в Фетешу вылетели два истребителя ВВС Великобритании.

Фрагменты беспилотника, утром 25 апреля упавшие в жилом районе города Галац, были нейтрализованы. Еще одни фрагменты нашли вблизи фермы возле города Укерен в уезде Тулча.

