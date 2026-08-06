Третий блэкаут за две недели: рискованный эксперимент властей оставил всю Грузию без света

Грузия снова погрузилась в тотальный блэкаут

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В среду, 5 августа, около 20:10 по местному времени вся территория Грузии одновременно осталась без электроснабжения из-за очередной масштабной аварии в сети. Тотальное отключение света парализовало жизнь как в столице Тбилиси, так и во всех регионах страны.

Об этом пишет грузинская служба Радио Свобода.

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Последствия и расследование предыдущих аварий

Обесточение мгновенно повлияло на критическую инфраструктуру, в том числе остановлена работа железной дороги. Подобная ситуация уже случалась 24 и 25 июля, когда из-за отсутствия напряжения остановились метро, железная дорога и насосные станции, оставив часть населения без водоснабжения.

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Для выяснения причин предыдущих инцидентов правительство привлекло Службу государственной безопасности и профильную энергетическую комиссию, которые до сих пор проводят расследование. На фоне этих кризисных событий руководитель Государственной электросистемы Вано Зардиашвили внезапно ушел в отпуск, а его обязанности временно передали другому должностному лицу.

Масштаб проблемы подтверждают и сами энергетики. Как отмечается на официальном портале Государственной электросистемы Грузии (GSE), компания зафиксировала полное обнуление подачи тока на всех основных высоковольтных линиях передачи.

Официальные причины третьего отключения

Представители власти достаточно быстро отреагировали на новый инцидент, объяснив его осознанным техническим риском. Как сообщает «Грузия Online», член комиссии по регулированию энергоснабжения Георгий Пангани назвал причиной блэкаута проведение тестовых испытаний энергоблоков на Энгуре ГЭС.

Целью этих сложных тестов было выявление слабых мест системы после июльских аварий, для чего сеть пришлось перевести в изолированный режим работы. Специалисты заранее понимали высокий риск полного отключения, поэтому сейчас эксперты проводят детальный анализ инцидента во избежание столь масштабных сбоев в будущем.

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Напомним, на Кубе полностью вышла из строя национальная электросеть, в результате чего около 10 миллионов жителей карибского острова остались без электроснабжения.

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