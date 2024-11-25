Третий человек умер в результате нового метода казни-"пытки": его последние слова шокировали (фото)

Кэри Дэйл Грейсон был приговорен к смертной казни за жестокое убийство в 1994 году.

В США казнили третьего заключенного, приговоренного к смертной казни, путем нового противоречивого метода.

Об этом сообщает LADbible.

50-летний Кэри Дэйл Грейсон был приговорен к смертной казни за жестокое убийство 37-летней автостопщицы Вики Деблие в 1994 году. Деблие находилась в штате Теннесси, когда хотела добраться домой к своей матери в Луизиане, когда четыре человека подобрали ее на машине. Они отвезли Деблие в изолированное место в лесу и напали на нее, а затем сбросили со скалы.

Грейсон стал третьим человеком, которого в четверг, 14 ноября, казнили газом азота в исправительном учреждении Уильяма Холмана на юге Алабамы.

Противоречивый метод казни "азотная гипоксия" предполагает вдыхание азота через респиратор, расположенный над носом и ртом заключенного, убивающего его в результате кислородного голодания.

58-летний Кеннет Смит был первым, кого казнили путем азотной гипоксии в начале этого года, а 59-летний Алан Миллер стал вторым человеком в США, умершим таким способом.

Как сообщается, в 18:33 по местному времени Грейсон задохнулся газом, подававшимся из-за маски. Но перед смертью он сказал: "Что касается вас, то вам нужно пойти нах*й", — сказал он губернатору, который спросил, хочет ли он сказать что-нибудь напоследок. Затем он поднял оба средних пальца вверх на начальника тюрьмы.

Кэри Дэйл Грейсон / Фото: Alabama Department of Corrections

До сих пор только в штате Алабама использовали гипоксию азотом для исполнения смертного приговора.

Дэвид Мортон, почетный профессор биомедицинской науки и этики Бирмингемского университета в Великобритании, ранее предостерег от этого метода: "Он эффективен, но может повлечь за собой сильный дистресс к обмороку и смерти. По сути, это метод удушения. По всей вероятности, будет значительная видовая вариация, и мы не уверены, что произойдет с людьми. Эксперименты на животных обычно используются как прокси для людей, но в этом случае, похоже, это не так – окончательный тест проводится с использованием человека".

В 2018 году Алабама стал третьим штатом, наряду с Оклахомой и Миссисипи, позволившим использовать газ азот для смертной казни.

Напомним, самую младшую женщину, приговоренную к смертной казни в США 30 лет назад, до сих пор не казнили. Известно, почему она до сих пор находится в камере смертников.

Читайте также: