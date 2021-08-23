Третий эвакуационный рейс из Афганистана: Зеленский сообщил, сколько на борту украинцев

Третий эвакуационный рейс из Афганистана: Зеленский сообщил, сколько на борту украинцев

Всего на борту украинского самолета находится 103 человека.

На украинском самолете, который 23 августа вылетел из Афганистана, находится 79 граждан Украины и членов их семей.

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Об этом в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Из Афганистана вылетел третий украинский самолет, который эвакуировал 103 человека. Среди них — 79 граждан Украины и членов их семей. Борт уже в безопасности и на пути домой. Спасибо МИД за организацию этой операции. Украина не бросает своих в беде!", — написал он.

С # Афганистана вылетел третий украинский самолет, который эвакуировал 103 человека. Среди них — 79 граждан Украины и членов их семей. Борт уже в безопасности и на пути домой. Спасибо МИД за организацию этой операции. Украина не бросает своих в беде! — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) August 23, 2021

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что еще один украинский самолет с более 100 эвакуированными гражданами вылетел из Кабула.

Напомним, после 15 августа террористическое движение "Талибан" захватило все крупные города Афганистана, в том числе и Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Сам аэропорт находится под охраной американских военных и их союзников. Украина также ранее эвакуировали из Афганистана 79 граждан из шести стран: Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана. 22 августа военно-транспортным самолетом были эвакуированы еще 83 человека, в том числе, 31 украинец.

Стоит отметить, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

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