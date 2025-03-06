Третья мировая и печальный прогноз для украинцев: каким может быть мир в 2035 году – анализ Daily Mail

Были опрошены почти 400 политических аналитиков и 40% из них предполагают, что большая война с участием таких государств, как США, Китай или Россия, разразится в 2035 году.

Третья мировая война неизбежна и предположительно начнется в течение следующих 10 лет.

Об этом пишет Daily Mail.

Новый опрос 357 политических экспертов оценил будущее человечества, причем четверо из 10 экспертов (40,5%) сказали, что большая война с участием таких государств, как США, Китай или Россия, разразится в 2035 году.

Большинство тех, кто считает, что приближается новая мировая война, сказали, что она, скорее всего, будет включать в себя ядерное оружие и битвы в космосе. Самым заметным примером, побуждающим респондентов к таким прогнозам, может стать создание президентом Дональдом Трампом Космических сил США в 2019 году.

По словам трех из 10 экспертов, второй наибольшей угрозой миру в 2035 году будет изменение климата.

Лишь 1,7 процента респондентов сказали, что новая пандемия будет самым тревожным кризисом, который повлияет на население планеты, и только 5,1 процента считают, что рост финансового кризиса искалечит мир до 2035 года.

В течение следующих 10 лет политтехнологи также прогнозируют, что война не закончится хорошо для украинцев, экономическое и дипломатическое доминирование Америки упадет, а глобальные демократии будут продолжать отступать, скатываясь в "демократическую депрессию".

"62 процента респондентов ожидают, что мир через десять лет будет хуже, чем сегодня, и только 38 процентов предполагают, что он будет лучше", — заявила команда Atlantic Council.

По сравнению с опросом Atlantic Council Global Foresight в 2024 году сейчас все меньше респондентов верят, что США останутся доминирующей экономической силой мира до 2035 года – снизившись с 52 до 49 процентов.

Китай может возглавить союз стран в противовес Западу

Почти половина опрошенных (47,4%) считают, что Китай возглавит новый альянс, официально свяжет их с Россией, Ираном и Северной Кореей.

Китай, Россия и Иран уже являются частью межправительственной организации под названием БРИКС, состоящей из 10 стран. Стратеги опасаются, что БРИКС скоро может конкурировать с Большой семеркой (G7), в состав которой входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.

Что касается основных игроков этой новой коалиции, опрос показывает, что почти 65 процентов в определенной степени или полностью согласны с тем, что Китай попытается вторгнуться на Тайвань. Это на 15 процентов больше, чем в прошлом.

Вероятная война России против НАТО

В то же время 45 процентов экспертов видят, что Россия вступит в войну с НАТО в течение следующего десятилетия.

"Среди респондентов, ожидающих новой мировой войны в течение следующего десятилетия, 69 процентов ожидают прямого столкновения между Россией и НАТО", — говорится в сообщении.

На Ближнем Востоке новое исследование рисует сложную картину вокруг Израиля и текущих конфликтов в регионе.

Ранее Дональд Трамп дал прогноз по поводу начала Третьей мировой войны.

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