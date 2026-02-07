Второй с начала года: в Молдове снова упал дрон "Гербера"

Дрон / © Фото из открытых источников

На территории соседней с Украиной Молдовы снова зафиксировали падение беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел на севере страны.

Об этом 7 февраля официально уведомил Генеральный инспекторат полиции Молдовы.

По информации правоохранителей, подозрительный объект был обнаружен накануне, 6 февраля. Дрон упал в окрестностях села София в Дрокиевском районе.

Вражеский дрон / © Фото из открытых источников

Прибывшие на место происшествия специалисты идентифицировали аппарат как беспилотник типа «Гербера». Экспертиза показала, что устройство не содержало взрывной части, поэтому прямой угрозы взрыва не было.

На инцидент отреагировало Министерство иностранных дел Молдавии. Дипломаты подчеркнули, что подобные случаи недопустимы.

«Любой дрон, который попадает в воздушное пространство или на территорию Молдовы, представляет угрозу национальной безопасности и является нарушением суверенитета и территориальной целостности государства», — говорится в официальном заявлении МИД.

Напомним, ранее, 17 января 2026 года, а также осенью 2025-го в Молдове уже обнаруживали упавший на берегу пруда новый российский беспилотник Gerbera.