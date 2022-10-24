Третий срок Си Цзиньпина: что Украине нужно знать о Китае до 2027 года

Решение о лидерстве Си Цзиньпина было утверждено 23 октября после ХХ съезда Коммунистической партии, где внесли соответствующие поправки в конституцию.

Китайским лидером еще на пять лет остается Си Цзиньпин. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский прокомментировал это событие и рассказал, что Украине нужно знать о Китае до 2027 года.

Об этом шла речь в интервью посла ТСН.ua.

По его словам, ситуация в КНР прогнозированная.

"Во-первых, неожиданности не произошло. Во-вторых, все, что нам нужно знать о Китае, мы уже знаем. Все, что говорил в своей речи Си Цзиньпин, все это он говорил не в первый раз. Никаких новых стратегических вещей он не сказал. С тех пор, когда он стал во главе Китая и до сих пор, он говорит одно и тоже", — отметил Сергей Корсунский.

Украинский дипломат сравнил двух руководителей – кремлевского и китайского.

"Если Путин – это циничное чудовище, то Си Цзиньпин – это совершенно другая история. Си Цзиньпин – человек идеологический. Это коммунист. Он верит в то, что партия ведет народ и должна всем руководить. И это делает его понятным партнером, конкурентом", – отметил дипломат.

Однако он высказался и по поводу резкого заявления китайского лидера о Тайване.

"У меня была надежда, что во время выступления не прозвучит резких заявлений по поводу оружия Тайваня, но прозвучали. Это не хорошо, потому что Китай будет продолжать масштабную модернизацию вооруженных сил с ориентиром на Тайвань, хотя очевидно, что вопрос Тайваня для КНР — это внутренний вопрос", — сказал Корсунский.

В то же время он отметил, что силовой сценарий по Тайваню пока не состоится.

"Для Китая есть только один союзник и партнер – это сам Китай. Все, что делается, делается с четко просчитанной политикой, направленной на извлечение выгоды. Китай реализует свое видение внешней политики через деньги, финансовые инвестиции. А с экономикой в КНР тоже не очень ...", — добавил дипломат.

По словам Корсунского, в Китае будет продолжаться политика толерантности к теме коронавируса, более того, доступ к технологиям в стране очень ограничен.

"США ввели жесткое лицензирование поставок оборудования, при этом форточка открыта для Японии и Тайваня. В США говорят, мол, мы можем прекратить все, но мы не хотим идти на эскалацию. Это месседж в ключевом моменте современного мира по контролирующей все электронике. Мол, давайте договариваться о конструктивной конкуренции. США знают, что Китай — это единственная страна, которая может стать сверхдержавой, с ней нужно иметь конструктивный диалог, хотя она остается коммунистической, нарушает права человека", — отметил эксперт.

По его словам, если новое руководство Китая пойдет по пути тотального контроля бизнеса коммунистической партией, тогда эта страна превратится в СССР.

"Но если они дадут возможность силам рынка превалировать в экономике, то я думаю, что Китай будет продолжать расти", — подытожил дипломат.

Эскалация между Китаем и Тайванем: что известно

В 2022 году напряжение между Китаем и Тайванем снова обострилось. Поводом стал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай критически отреагировал на планы американских конгрессменов и лидер Конгресса посетить Тайвань. 28 июля между руководителями Китая и США состоялся более чем двухчасовой разговор. Китайский лидер Си Цзиньпин высказался так: "Играющие с огнем погибнут от него. Есть надежда, что США четко это поймут".

Джо Байден отмечает, что США будут защищать остров Тайвань в случае китайского вторжения. В Тайване предупредили, что Китай изучает опыт войны в Украине, начатой Россией, по разработке собственной стратегии "гибридной войны" против Тайваня.

Начальник военно-морских операций США, адмирал Майкл Гилдей, заявил, что Вооруженные силы США должны быть готовы ответить на возможное вторжение Китая в Тайвань уже в этом году.

В Тайване предупреждают, что Китай изучает опыт войны в Украине, начатой Россией во главе с Путиным, для разработки собственной стратегии "гибридной войны" против Тайваня.

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