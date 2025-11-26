- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 125
- Время на прочтение
- 1 мин
Третий удар за полгода: дроны атаковали завод в Чебоксарах
В Чебоксарах Чувашской республики РФ атакован завод, работающий на армию РФ.
Неизвестные дроны 26 ноября атаковали российские Чебоксары . Предварительно БПЛА попали в предприятие АО «ВНИИР-Прогресс».
Об этом свидетельствует OSINT-анализ ASTRA.
Подробности
В ночь на 26 ноября жители столицы Чувашии города Чебоксар сообщали о многочисленных взрывах. Глава Чувашской республики РФ Олег Николае подтвердил атаку на регион.
ASTRA геолоцировала видео очевидцев с места атаки и последующих пожаров в Чебоксарах и пришла к выводу, что дроны попали в АО «ВНИИР-Прогресс» на ул. Яковлева, 4.
Как известно, «ВНИИР-Прогресс» входит в состав производственного объединения «АБС Электро». Предприятие специализируется в разработке и производстве научно-технической продукции, программно-аппаратных комплексов, электронных модулей, радиоэлектронной продукции.
В частности, на нем производят адаптивные антенные решетки «Комета» — эти компоненты используются в дронах Shahed, ракетах «Искандер-К», управляемых авиабомбах и другом высокоточном оружии, которым Россия регулярно атакует Украину.
Напомним, что завод в Чебоксарах был поражен 9 июня. Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что это очень жирная цель. Также стало известно, что российский Прогресс даже прекратил работу на неопределенный срок.
Также объект был атакован 5 июля. В Генштабе подтвердили, что средства поражения достигли района цели, а результаты уточняются.
ВСУ отмечают: удары по объектам российского ВПК будут продолжаться.