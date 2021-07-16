Третья доза и обязательная вакцинация: Венгрия меняет процедуру иммунизации от коронавируса

Третью прививку можно будет сделать через четыре месяца после второй инъекции.

В Венгрии с 1 августа медработники должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Также населению предложат введения третьей дозы вакцины.

Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, пишет The Guardian.

Кроме того, в начале сентября вакцинацию от коронавируса будут рекомендовать детям от 12 до 16 лет во всех школах.

"Врачи будут предлагать пациентам введения третьей дозы вакцины против COVID-19 от 1 августа и сделает вакцины против коронавируса обязательными для всех медицинских работников", — заявил Орбан.

Возможность получить дополнительную — третью — дозу вакцины, появится у всех граждан страны независимо от возраста, состояния здоровья. По словам Орбана, какой именно вакциной люди получат третью прививку, будут решать врачи. Вместе с тем он уточнил, что третья инъекция должна быть введена минимум через 4 месяца после второй прививки, если врачи не посоветуют иначе.

Глава венгерского правительства отметил, что в последние недели вакцинация в стране замедлилась. По состоянию на четверг Венгрия вакцинировали более 5,55 млн своих граждан.

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Напомним, государствам Европейского союза позволили вводить обязательную вакцинацию для населения от COVID-19. Но такое решение зависит от эпидемиологической ситуации по коронавируса.

Между тем в Чехии планируют отменить возможность бесплатного тестирования на коронавирус для невакцинированных граждан. Такую норму могут ввести в конце лета, но при принятии такого решения будут учитывать количество полностью вакцинированных людей.

А в Фиджи вакцинацию от коронавируса намерены сделать обязательным для всех государственных служащих. В случае отказа от прививки госслужащих будут увольнять, а частный сектор — штрафовать.

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