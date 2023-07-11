"Третья мировая" и другие выдумки: Медведев взорвался очередным бредом из-за саммита НАТО в Вильнюсе

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на итоги первого дня саммита НАТО в Вильнюсе и заявил, что лидеры Альянса якобы оказались "предсказуемыми".

Об этом он написал в своем телеграмме.

По его словам, в РФ якобы знали, что ПДЧ для Украины будет отменено. А наше государство Медведев вообще назвал "страна 404", что означает ошибку "не найдено".

"Страну 404 в НАТО позвать. Но примут — неизвестно когда и на каких условиях. Вполне вероятно – никогда. И это то, что боятся сказать вслух реалисты в Альянсе", — заявил российский экс-президент.

Не обошел вниманием Медведев и военную помощь Украине от НАТО — заявил, что Запад "с ума сошел" и снова попытался запугать "третьей мировой".

"Военную помощь киевскому режиму увеличить. Всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолётами.

Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая всё ближе", — написал заместитель председателя Совбеза РФ.

В то же время он в очередной раз повторил, что так называемая "специальная военная операция" РФ будет продолжена "с прежними целями". И одна из них – отказ "киевской нацистской группировки" от членства в НАТО.

"Итак, эту группировку придется ликвидировать (что возможно и необходимо)", — дерзко заявил Медведев.

Он также утверждал, что Токмак в Запорожье якобы ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами. Хотя недавно стало известно только о планах США предоставить Украине такое оружие.

"Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия", – написал Медведев с откровенным желанием скрыть неоднократное применение этих снарядов российской стороной.

Напомним, президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине кассетных боеприпасов. Об этом объявили в США 7 июля. Это произошло после нескольких месяцев внутренних дебатов в стране относительно того, поставлять ли Украине противоречивые боеприпасы, запрещенные большинством стран мира.

После этого военный ВСУ Евгений Иевлев рассказал, что один такой снаряд наносит врагу поражение, которое в пять раз превышает один выстрел САУ.

"Кассетные боеприпасы будут полезными на любом направлении. Это также один из факторов, который будет деморализовать врага", — сказал военный.

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