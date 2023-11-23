Третья мировая или війна между НАТО и Россией: что говорят политики и эксперты — анализ Time

На фоне войн между Россией и Украиной, Израилем и ХАМАСом опасения по поводу перспективы новой мировой войны растут.

Не так давно некоторые американцы боялись, что неопытный и изменчивый президент Дональд Трамп начнет Третью мировую войну. Теперь же он строит свою заявку на возвращение в должность для того, чтобы ее избежать.

В недавнем электронном письме, посвященном сбору средств, Трамп сетовал: "Мне действительно больно смотреть, как "Кривой Джо" — самый слабый и некомпетентный президент в истории — разрушает нашу страну, толкая Америку на грань Третьей мировой войны". Во время предвыборной кампании он хвастался, что он "единственный, кто может предотвратить Третью мировую войну".

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Time, где автор проанализирован, почему мировые политики говорят о приближении Третьей мировой и насколько вероятен такой сценарий.

Риторика глобальной войны

На фоне длительных войн между Россией и Украиной, Израилем и ХАМАСом опасения по поводу перспективы новой мировой войны растут, и Трамп — лишь одна из политических фигур, использующих такую мрачную риторику. Слева, справа и даже в Белом доме призрак глобального конфликта, которого не было почти 80 лет, оказывается полезным риторическим инструментом, даже если это сравнение, по мнению историков, не уместно для текущего момента.

"Я думаю, что это риторика, которая выходит за рамки возможностей реальности поддерживать ее", — говорит Джей Винтер, военный историк 20-го века и почетный профессор Йельского университета.

Опрос, проведенный Американской психологической ассоциацией вскоре после вторжения России в Украину в прошлом году, показал, что почти 7 из 10 американцев опасаются, что мы находимся на начальной стадии Третьей мировой войны, и эти настроения поощряются союзниками российского президента Владимира Путина.

С тех пор организация не задавала этого вопроса, но начало войны на Ближнем Востоке, похоже, снова вызывает эти опасения; в интервью изданию The Hill в этом месяце сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн сказал: “Мне пришлось ответить на вопросы людей, на которые мне никогда не приходилось отвечать за 30 лет публичной жизни, а именно: может ли это быть Третья мировая война ?”.

Аргументы и факты

Трамп не единственный, кто играет на этих страхах. Биотехнологический предприниматель Вивек Рамасвами, соперник республиканцев, наиболее близкий к бывшему президенту, провел в этом месяце в Майами митинг "Остановим Третью мировую войну". Днем позже губернатор Нью-Джерси Крис Кристи также упомянул о мировой войне на третьих дебатах в штате.

«Давайте вспомним в последний раз, когда мы отвернулись от стрелковой войны в Европе. Это дало нам всего несколько лет, — сказал он со сцены. — А затем 500 тысяч американцев были убиты в Европе, чтобы победить Гитлера».

Этот аргумент не ограничивается только республиканцами. Различные левые деятели вспоминают об опасениях третьей мировой войны, критикуя израильские бомбардировки Газы. Когда в прошлом месяце журнал TIME спросил у доктора Корнела Веста, который начал независимую президентскую кампанию, является ли второй срок Байдена лучше второго срока Трампа, он ответил: “Есть ли Третья мировая война лучше Второй гражданской войны?”.

Сам Байден имеет давнюю привычку ссылаться на привидение еще одной мировой войны. Вскоре после вторжения России в Украину в прошлом году президент, как утверждают, сказал помощникам: "Мы пытаемся избежать Третьей мировой войны", согласно сообщению газеты The New York Times в прошлом году. С тех пор он и его помощники публично повторяли этот тезис, хотя в последние месяцы реже, чем его конкуренты.

Джон Гербст, бывший посол в Украине, а ныне старший директор Евразийского центра Атлантического совета, предложил администрации Байдена быть осторожнее в выборе слов.

"Нет ничего плохого в том, чтобы во время закрытых правительственных консультаций сказать: "Мы, очевидно, не хотим Третьей мировой войны", — сказал он. — Но в то же время мы должны говорить: "У нас есть жизненно важные интересы в этой войне, и мы должны убедиться, что эти жизненно важные интересы будут защищены".

Скептицизм экспертов

Мало кто из экспертов считает, что заламывание рук по поводу Третьей мировой войны означает, что мы стоим на пороге такого кризиса. Хотя существуют разногласия относительно того, что такое мировая война, она, как правило, включает в себя два больших силовых блока борющихся за доминирование стран с многочисленными странами на каждой стороне, которые берут в руки оружие друг против друга на более чем одном театре. военных действий.

В сентябре 1939 года журнал TIME, возможно, первым назвал начавшийся в этом месяце конфликт «Второй мировой войной», но другие предполагали, что она может разразиться. В 2015 году П.В. Сингер и Август Коул, два писателя с опытом в сфере национальной безопасности, в эссе для TIME размышляли о том, как может выглядеть Третья мировая война, предполагая, что "увлечение Россией земель в Украине" и рост напряженности в отношениях с Китаем могут привести к еще одной глобальной битвы, которая развернется в космическом и киберпространстве.

По словам экспертов, не похоже, что нынешние битвы поднимаются до уровня новой мировой войны.

"Я пока не вижу достаточной взаимосвязи между кризисами и конфликтами, чтобы вызвать подобную обеспокоенность", — говорит Майкл О'Хенлон, старший научный сотрудник Института Брукингса и директор по исследованиям в области внешней политики.

Война между НАТО и Россией?

Винтер отмечает, что поскольку ядерное оружие прочно ассоциируется со Второй мировой войной, многие люди, возможно, проводят эту связь по отношению к игрокам в российско-украинском и израильско-хамасовском конфликтах. Россия имеет ядерное оружие, у Израиля, как предполагается, есть, а у Ирана, который поддерживает группировки, воевавшие с американскими войсками в течение последних недель, имеет собственную ядерную программу.

Однако даже такая международная реакция, которая может явиться следствием ядерной атаки, не обязательно приведет к мировой войне, говорят эксперты. По их мнению, более вероятно война между НАТО и Россией, но все люди, с которыми общался TIME, колебались, стоит ли называть даже этот потенциальный конфликт мировой войной.

Почему у Запада есть опасения?

Тем не менее, несколько месяцев после вторжения России в Украину в прошлом году союзники Кремля часто предполагали, что Третья мировая война уже началась. С тех пор они периодически предупреждают, что мировая война неизбежна.

"Это информационная стратегия Кремля, которая подчеркивает риски войны для Запада и попытаться использовать это как способ уменьшить поддержку Украины", — говорит Брайан Фредерик, старший политолог корпорации RAND. Он добавляет, что Украина также иногда реагирует, вспоминая этот термин, а президент Владимир Зеленский пытается сплотить союзников, предупреждая, что если Россия не остановится здесь, она будет продолжать идти дальше, и это приведет к Третьей мировой войне.

В Америке некоторые из тех, кто выражает обеспокоенность новой мировой войной, возможно, выражают законные опасения относительно слишком глубокого втягивания в конфликт за рубежом. Но сенсационность этого термина может омрачить эту щекотливую дискуссию.

"Конечно, есть люди, которые искренне озабочены рисками эскалации конфликта и потенциальной возможностью вовлечь в него Соединенные Штаты, даже если они также поддерживают Украину", — говорит Фредерик. Но он утверждает, что большинство этих людей не используют термин "Третья мировая война".

"Я имею в виду, что "Третья мировая война" — это термин, который вызывает ассоциации, но не имеет четкого определения", — говорит он.

Употребляющие его в большинстве своем пытаются привлечь внимание избирателей, вызывая сильную реакцию, и в некоторых случаях не совсем негативную, говорит Винтер.

"Если вы видите эмоциональную привлекательность термина "мировая война" как возвращающего поколение дедов... лучшие моменты, но также и самое большое зло, тогда, я думаю, вы поймете его привлекательность", — говорит Винтер.

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