Третья мировая может начаться в космосе: Россия пытается разместить ядерное оружие на орбите

Россия продолжает развивать свои возможности в области космических вооружений. Это усугубляет беспокойство на Западе относительно возможного разрешения Третьей мировой войны. По словам военного командования Великобритании , кремлевский диктатор Владимир Путин хочет разместить в космосе ядерное оружие.

Об этом пишет Express со ссылкой на заявления военных чиновников и экспертов Института изучения войны (ISW).

Атаки на спутники и ядерные планы

Глава Космического командования Великобритании, генерал-майор Пол Тедман, заявил, что Москва еженедельно пытается глушить британские военные спутники с помощью наземных систем и «летает относительно близко» к орбитальным устройствам, пытаясь собрать информацию. Эта активность целенаправленна и возросла после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Тедман также подчеркнул, что Россия и Китай уже опробовали противоспутниковое оружие, но именно Россия «развивает способность размещать ядерное оружие в космосе».

«Мы видим, что наши спутники глушатся россиянами на достаточно стойкой основе. У них есть на борту полезные грузы, которые могут видеть наши спутники и пытаются собирать с них информацию», — сказал генерал-майор Пол Тедман.

Он добавил, что хотя у Пекина есть более сложные технологии, Москва проявляет большие намерения использовать свои противокосмические системы.

Защита орбиты и «потенциальная война»

Аалитики ISW отметили, что Россия продолжает "бросать вызов и исследовать возможности государств НАТО". Это может быть частью подготовки к будущей войне между Россией и Западом.

Западные страны уже ужесточают защиту своих космических объектов. К примеру, в начале сентября американский спутник был перемещен на орбите для обзора британского спутника, чтобы подтвердить его надлежащее функционирование. Эта инспекция была частью операции "Olympic Defender" - совместной военной инициативы, направленной на повышение устойчивости спутниковой обороны.

Пол Тедман подчеркнул, что Британия теперь с союзниками «проводит передовые орбитальные операции по защите общих национальных и военных интересов в космосе».

Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что 25 сентября Россия использовала два спутника "Олимп-К" для отслеживания немецких военных спутников Intelsat. Он предупредил, что у России и Китая есть возможности глушить, ослеплять, манипулировать или даже физически уничтожать спутники других государств.

Напомним, французский генерал Пьер Шиль отметил необходимость для западных стран быть готовыми к внезапному началу полномасштабного конфликта и быстрому вступлению в боевые действия. Он призвал готовиться к войне «с сегодняшнего вечера».

В то же время, европейские члены НАТО уже начали закладывать основу для обороны на случай, если российские войска вступят на территорию Альянса. В Европе считают, что нападение может произойти уже через несколько лет , а его возможным направлением будут страны Балтии. Москва может пойти на ограниченное вторжение или усилить свою тактику гибридной войны.