Виталий Портников / © ТСН.ua

На Западе и в Украине все чаще обсуждается вероятность «гибридного» нападения России на страны Балтии. Эксперт предупреждает о возможном политическом банкротстве НАТО в случае недостаточной реакции на такую агрессию.

Об этом рассказал журналист и политический аналитик Виталий Портников.

По словам аналитика, реальный риск начала Третьей мировой войны связан с неадекватной реакцией мирового сообщества на аннексию Крыма в 2014 году. Тогда страны-подписанты Будапештского меморандума и администрация Барака Обамы ввели лишь незначительные санкции.

«Можно легко понять, почему в Кремле не прислушались к призывам из Вашингтона не лезть на материк, а начали войну на Донбассе», — отмечает Портников.

Он отмечает, что оккупацию территорий Украины годами пытались выдать за сепаратизм, игнорируя присутствие регулярных войск РФ.

Миф о сепаратизме как инструменте войны

Портников подчеркивает, что ни в Крыму, ни на Донбассе до 2014 года не существовало влиятельных сил, выступающих за присоединение к России. Это объясняется тем, что в тот момент ключевые должности в Украине занимали выходцы именно из этих регионов.

Какой тогда может быть сепаратизм? Однако этот миф помогал и Западу, и украинцам жить в вымышленной реальности, где конфликт можно было разрешить, просто договариваясь с выдуманными сепаратистами», — подчеркивает аналитик.

По мнению Портникова, именно этот самообман позволил Кремлю подготовиться к полномасштабному вторжению и окончательной аннексии оккупированных территорий.

Эстонская Нарва под прицелом Кремля

Сегодня возникает вопрос, использует ли Владимир Путин тот же механизм в эстонской Нарве. Аналитик предполагает, что Запад снова может оказаться перед выбором: признать факт оккупации и вступить в войну или поверить в недовольство местного населения.

«Никаких сепаратистских настроений в регионе Ида-Вирумаа, к которому принадлежит пограничная Нарва, нет, как не было их и в Крыму, и на Донбассе. Если эти настроения начнут проявляться, это означает, что началась российская ползучая оккупация», — предупреждает он.

Портников резюмирует, что игнорирование агрессии под видом регионального конфликта только вдохновит агрессора. В таком случае большая война в Европе станет неизбежной, а США уже не смогут избежать непосредственного участия в Третьей мировой войне.

Напомним, по данным разведки Литвы, после завершения войны против Украины Россия может готовиться к потенциальному военному противостоянию с НАТО. В ежегодной оценке угроз отмечается, что Москва уже расширяет военные подразделения у границ стран Альянса и планирует увеличить численность армии на 30-50% по сравнению с довоенным уровнем.

В отчете также идет речь о модернизации российского вооружения и восстановлении стратегических резервов. Отдельно аналитики указывают на поддержку Китая, которая помогает развивать российский военно-промышленный комплекс.

Кроме того, в документе упоминаются гибридные угрозы, в частности, диверсии и инциденты с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море. В связи с этим НАТО усилило свое присутствие в регионе для защиты стратегических объектов.