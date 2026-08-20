Великобритания / © Pexels

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Британский таблоид Express 20 августа опубликовал материал о «страхах Третьей мировой» после заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о поддержке Украины Великобританией.

В публикации Express о страхе Третьего мирового издания связало эти опасения со словами Лаврова о возможной трактовке участия британских ракетных сил в ударах по России как участия в войне. Это оценка самого Express, а не установленный сценарий дальнейшего развития событий.

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Что именно сказал Лавров

«Мне жалко Британию, если она намерена оставаться с Украиной до самого конца. Что касается сути комментария российского посольства, он означает лишь одно: президент России Владимир Путин предупредил, что мы имеем право действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы или нашу собственность. Так же мы имеем право считать заявленное якобы прямое участие британских ракетных сил в ударах по Российской Федерации участием в войне со всеми вытекающими последствиями», — дерзко пригрозил Британии Лавров.

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Ранее, 18 августа, посольство РФ в Лондоне заявило о "последствиях" для Британии из-за "снабжения Украины дронов", которые "используют для ударов по российским целям". Reuters в преддверии Asharq Al-Awsat сообщило, что британское Минобороны не подтверждало, применяли ли именно британские беспилотники, но его представитель заявил о дальнейшей поддержке Украины.

«Британия стоит бок о бок с Украиной и отдана поставке оборудования, нужного ей для защиты от незаконного вторжения Путина», — сказал представитель Минобороны Великобритании.

Лондон не сменил позиции после российских заявлений. Тогда он подчеркнул, что не откажется от поддержки Украины, отвечая на угрозы России Британии из-за поддержки Украины .

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