Третья мировая не за горами: в CNN рассказали, когда может начаться глобальный конфликт

Мировая война / © ТСН.ua

Реклама

Западный мир стоит на пороге глобального конфликта, к которому он катастрофически не готов. Такой мрачный вердикт вынесли ведущие эксперты по обороне, разведчики и военные, собравшиеся на закрытую встречу в правительственном квартале Лондона Уайтхолли.

Об этом пишет CNN.

По словам издания, конференция, организованная Королевским институтом объединенных служб (RUSI), развеяла иллюзии: Россия активно готовится к прямому столкновению с Европой, и счет идет не на десятилетия, а на годы.

Реклама

По данным разведки, Москва рассматривает возможность полномасштабной войны против НАТО не позднее 2029 года. Однако страны Балтии и аналитики Гарвардской школы Кеннеди называют еще более тревожные даты — 2027 или 2028 год.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также предупредил, что Россия может применить военную силу против Североатлантического союза в течение ближайших пяти лет. В то же время, сам Владимир Путин цинично заявляет, что «готов воевать прямо сейчас», если Европа этого захочет.

Гибридная война уже идет

Эксперты отмечают: война уже продолжается, прямо в гибридном формате. Россия проводит диверсии, глушит GPS-сигналы в странах Балтии и запускает дроны в пространство НАТО.

«Мы видим дроны у аэропортов, и, я думаю, растет ощущение, что это, вероятно, только вопрос времени, когда одна из этих дронов собьет пассажирский самолет», — заявил профессор Королевского колледжа Лондона Сэм Грин.

Реклама

Ярким примером угрозы стал инцидент в польском городе Вырики-Вола, где здание местных жителей было разрушено после того, как российские БПЛА нарушили воздушное пространство страны.

Наибольшей проблемой остается несоответствие планов реальности. Старший научный сотрудник RUSI Джек Уотлинг подверг жесткой критике подход европейских правительств.

«План есть, и в нем есть цифры. Но правительства не предпринимают необходимых шагов по его реализации. Мы по-прежнему планируем, основываясь на том, чего нет», — подчеркнул эксперт.

Генерал Ричард Барронс, бывший глава Объединенного командования вооруженных сил Британии, добавил: при нынешних темпах Соединенному Королевству понадобится 10 лет, чтобы быть готовым к войне. Но враг не даст столько времени — в запасе всего 3–5 лет.

Реклама

Почему пришел конец эпохи покоя

Десятилетиями Европа наслаждалась «дивидендами мира», сокращая расходы на армию в пользу социальных программ. Теперь этот период завершен.

По словам издания, граждан призывают готовиться к самому худшему. Швеция и Финляндия уже распространили инструкции по выживанию, а Франция готовит население к возможным жертвам. Генерал Фабьен Мандон вызвал шквал эмоций, заявив, что французы должны смириться с потерей своих детей, чтобы защитить нацию.

Эксперты предупреждают: правительствам пора прекратить успокаивать население и начать честный разговор о том, что времена, когда угрозу войны можно было игнорировать, прошли навсегда.

Напомним, глава Пентагона Пит Гегсет сравнил нынешнюю международную ситуацию с 1939 годом, когда началась Вторая мировая война. Выступая в военно-морском колледже Форт Мак-Нэйр, он заявил, что США должны срочно перевести оборонные закупки на «военные рельсы» и готовиться к сдерживанию растущих угроз. Гегсет подчеркнул, что противники Вашингтона активно наращивают военные возможности и технологии, а реакция США остается слишком медленной.