"Третья мировая не за горами": военный назвал вероятную дату
Украинский военный раскрыл, когда, вероятно, начнется Третья мировая война и какие страны будут следующими жертвами России.
Третья мировая война может начаться в 2028 году.
Такое мнение высказал командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в интервью youtube-каналу «Відверто».
«Третья мировая война не за горами. Британцы в топовых военных кабинетах прогнозируют начало Третьей мировой войны на 28-й год. И уезжай, не уезжай, а вся Восточная Европа будет в огне, когда начнется Третья мировая война. Страны Балтии, Польша столкнутся с тем, что сейчас мы столкнулись. Россия не остановится», — считает военный.
Ранее Денис Ярославский выдвинул радикальную идею создания новой армии и предложил мобилизовать 16-18-летних юношей.