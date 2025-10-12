"Третья мировая не за горами": военный назвал вероятную дату

Украинский разведчик озвучил британский прогноз начала Третьей мировой войны / © ТСН.ua

Третья мировая война может начаться в 2028 году.

Такое мнение высказал командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в интервью youtube-каналу «Відверто».

«Третья мировая война не за горами. Британцы в топовых военных кабинетах прогнозируют начало Третьей мировой войны на 28-й год. И уезжай, не уезжай, а вся Восточная Европа будет в огне, когда начнется Третья мировая война. Страны Балтии, Польша столкнутся с тем, что сейчас мы столкнулись. Россия не остановится», — считает военный.

Ранее Денис Ярославский выдвинул радикальную идею создания новой армии и предложил мобилизовать 16-18-летних юношей.