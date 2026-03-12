Третья мировая все больше становится реальностью / © ТСН.ua

Реклама

Ситуация на Ближнем Востоке обостряется — Иран атакует новые страны и нацелился на Америку. Ведущие эксперты открыто говорят о том, что Третья мировая война уже становится реальностью.

Кроме того, география боевых действий стремительно расширяется, объединяя отдельные очаги напряжения в целостную картину большой мировой войны.

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua

Реклама

Что происходит на Ближнем Востоке

Иран продолжает бить по странам Персидского залива: утром 12 марта иранцы атаковали нефтяную инфраструктуру и танкеры. Как сообщает CNN, основной удар пришелся на территориальные воды Ирака, где дроны попали в два иностранных судна. В результате атаки, ответственность за которую взял на себя Тегеран, один человек погиб, еще 38 человек удалось спасти.

Силы ПВО Саудовской Аравии уничтожили более 20 беспилотников над нефтяными месторождениями на востоке страны. В Бахрейне под ударом оказались топливные резервуары в провинции Мухаррак. О работе противовоздушной обороны также отчитывались в ОАЭ, где обломок дрона вызвал пожар в Дубае, и в Кувейте, чьи системы перехватывали вражеские цели.

Кроме того, местная удачная Дубаи сообщала, что иранский беспилотник ночью попал в небоскреб. Инцидент произошел вблизи гавани Дубай-Крик.

Власти «реагируют на инцидент с дроном, который упал на здание вблизи гавани Дубай-Крик», сообщило правительственное управление СМИ Дубая.

Реклама

Дата публикации 08:30, 12.03.26 Количество просмотров 149 Дрон врезался в жилой небоскреб в Дубае

Более того, Иран не ограничился ударами по странам Персидского залива и замахнулся на Калифорнию, сообщил телеканал ABC News. По данным Федерального бюро расследований, Тегеран якобы планировал осуществить внезапную атаку с неизвестного судна у побережья США.

Несмотря на то, что точное время и цели пока неизвестны, разведка обеспокоена, что такую тактику могут применить не только Иран, но и мексиканские наркокартели против правоохранителей на границе.

Президент США Дональд Трамп, комментируя информациюо возможной атаке иранских беспилотников на Калифорнию, заявил что эта ситуация «расследуется».

Тем временем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об атаке на ядерный объект «Талеган» вблизи Тегерана, который использовался для создания взрывчатых веществ и разработки ядерного оружия. По данным ЦАХАЛа, этот комплекс был частью секретной программы еще с 2000-х годов. Авиаудары были нанесены на основе точных разведывательных данных в течение последних нескольких дней.

Реклама

Спутниковые снимки на которых видно объект Талеган 6 марта и 11 марта 2026 года

Стоит заметить, что это уже не первая атака на этот объект — предыдущий удар Израиль нанес в октябре 2024 года.

Война на Ближнем Востоке расширяется — Иран атакует новые страны

Иран нанес ракетный удар по военной базе Италии, расположенной в иракском Курдистане.

«Ракета поразила нашу базу в Эрбиле. Среди итальянского персонала нет погибших и раненых. Все в безопасности», — сообщали в Минобороны Италии.

Стоит заметить, что Италия имеет солдат в Эрбиле. Они обучают силы безопасности Курдистана. На прошлой неделе итальянский парламент одобрил предложенную правительством резолюцию, которая обязывает страну принять участие в «совместных усилиях в рамках ЕС» для защиты от иранских ракетных и дроновых атак.

Реклама

Кроме того, атаки Ирана не ограничиваются только ударами ракет и шахедов — в Польше зафиксировали кибератаку на Национальный центр ядерных исследований в Сверке, расположенный вблизи Варшавы.

По словам вице-премьер-министра и министра цифровых технологий Польши Кшиштофа Гавковского, хакеры пытались проникнуть в систему безопасности центра, однако атака не достигла запланированного масштаба и была заблокирована.

В Польше зафиксировали кибератаку на Национальный центр ядерных исследований

«Возможно, атака и не была масштабной, но была попытка прорыва системы безопасности. Ее удалось предотвратить», — отметил польский чиновник.

По предварительным данным расследований, источник кибератаки может быть связан с Ираном, хотя власти не исключают возможности маскировки.

Реклама

Тем временем в США готовятся к новому этапу войны с Ираном. Издание Forbes сообщает, что США развернули стратегические бомбардировщики Boeing B-52 Stratofortress и Rockwell B-1B Lancer на британской авиабазе RAF Fairford, откуда они участвуют в ударах по иранской территории в рамках операции «Эпическая ярость».

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что интенсивность авиаударов по Ирану будет существенно расти, что может свидетельствовать о расширении военной операции.

По данным военных аналитиков, бомбардировщики B-1B могут использовать высокоточные бомбы GBU-31 JDAM с боеголовками BLU-109, которые способны поражать укрепленные подземные объекты.

Стоит ли ожидать скорого завершения войны в Иране

Американский президент Дональд Трамп предполагает, что война против Ирана может завершиться в ближайшее время. По его словам, в стране почти не осталось целей, которые можно было бы атаковать.

Реклама

Кроме того, Дональд Трамп объявил о фактической победе США в войне с Ираном, отметив, что результат был понятен уже в первый час операции «Эпическая ярость». Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление американского президента.

Президент США Дональд Трамп предполагает, что война против Ирана может завершиться в ближайшее время / © Associated Press

Однако, израильские чиновники сообщают, что пока не получали никаких внутренних указанийотносительно возможных сроков завершения боевых действий. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что боевые действия могут продолжаться столько, сколько потребуется для достижения поставленных целей, сообщает The Times of Israe.

«Операция будет продолжаться без ограничений во времени — столько сколько нужно, пока мы не достигнем всех целей и не достигнем победы в кампании», — подчеркнул политик.

Более того, в Иране заявляют, что будут воевать дальше. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи обнародовал первое обращение, в котором призвал народ к единству и пригрозил США и Израилю. В заявлении, зачитанном на государственном телевидении, он подчеркнул, что Тегеран не прекратит огонь и отомстит за «мучеников», в частности за свою жену, которая погибла во время атаки 28 февраля.

Реклама

Хаменеи отметил, что стремится к «конструктивным отношениям» с соседями, однако требует закрытия американских баз в регионе, поскольку они используются для нападений на Иран.

Также он подтвердил, что Тегеран и в дальнейшем будет давить на врагов через блокирование Ормузского пролива и уничтожать их активы в рамках возмездия за военные потери.

Действительно ли мир оказался на пороге Третьей мировой войны

Почетный профессор Букингемского университета, историк Энтони Глиз заявил, что Третья мировая война уже началась и длится уже годами, пишет Daily Mail.

Историк отмечает, что нападение США и Израиля на Иран стало очередным подтверждением глобальной катастрофы. Профессор называет этот конфликт «войной по выбору», начатой Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху для удержания власти. По его мнению, такой подход игнорирует международное право и напоминает действия агрессоров прошлого века, которые спровоцировали предыдущие мировые войны.

Реклама

Война в Иране / © Associated Press

Критерии Глиза относительно начала глобального конфликта касаются и вторжения России в Украину. Историки будущего могут определить точкой отсчета Третьей мировой именно 24 февраля 2022 года, когда Кремль начал ничем не спровоцированную экспансию. Несмотря на переговоры, Путин продолжает агрессию, что придает войне в Европе черты бесконечного противостояния.

В то же время ведущие мировые медиа также пишут о начале Третьей мировой войны. В частности, в статье Express говорится о том, что война США и Израиля против Ирана может стать «окончательным катализатором Третьей мировой войны», хотя некоторые эксперты все же считают, что шанс избежать худшего сценария сохраняется.

Война в Иране / © Associated Press

Аналитики предполагают, что лидеры РФ, Китая и КНДР могут воспользоваться нестабильностью для продвижения собственных интересов в Тайване, Европе или на Корейском полуострове. Пока Дональд Трамп заявляет о скорой победе, боевые действия уже охватили соседние страны, а перекрытие Ираном стратегического Ормузского пролива угрожает мировому рынку нефти.

В свою очередь об угрозе начала глобального конфликта предупреждал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, сочетание усилий России и Ирана в производстве дронов представляет значительную угрозу для мира и потенциально может привести к Третьей мировой войне.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

«Это самый большой риск, который мир имеет сегодня. Если войну на Ближнем Востоке не остановить, это может привести к долгой войне или даже мировой войне», — отметил президент.

Он добавил, что если конфликт не остановится до осени, он может «перерасти в долговременную войну».

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.