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"Третья мировая война уже началась": Берлинская предупредила о возможном нападении России на НАТО
Мария Берлинская прогнозирует, что Россия может начать войну против одной из стран НАТО, а Китай обострить ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Волонтер и руководитель проекта Victory Drones Мария Берлинская предполагает, что Россия в ближайшие годы может напасть на одну из стран НАТО. По ее мнению, Кремль может использовать такой сценарий, чтобы вынудить Запад сократить поддержку Украины и добиться территориальных уступок от Киева.
Об этом Берлинская заявила в своем Telegram-канале.
Берлинская спрогнозировала возможное нападение России на страну НАТО
По мнению волонтерки, Россия может попытаться использовать нападение на страну НАТО как инструмент давления на Украину и ее западных партнеров. В таком случае Кремль мог бы потребовать прекращения военной помощи Киеву и уступок по украинским территориям в обмен на вывод российских войск из страны Альянса.
«Отдайте нам часть Украины, прекратите им помогать — и мы выведем свои войска из условного Таллина», — объяснила Берлинская возможную логику Кремля.
По ее оценке, такой сценарий может реализоваться уже в ближайшие несколько лет.
Волонтер также предполагает, что в этот же период может обостриться ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По ее мнению, Китай также может приступить к боевым действиям.
«В этом же временном промежутке увидим серьезное движение и на другом конце света — Китай обязательно начнет воевать тоже», — заявила Берлинская.
По ее мнению, одновременное обострение ситуации в Европе и Азии может усугубить положение Украины и повлиять на способность западных партнеров поддерживать Киев.
Третья мировая война уже началась: что заявила Берлинская
Мария Берлинская считает, что мир уже находится в условиях глобального противостояния, а не только близится к нему. По ее мнению, Третья мировая война началась с полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
«Третья Мировая никогда не наступит в будущем. Потому что она началась с 2022 года и набирает обороты прямо сейчас», — подчеркнула волонтер.
Напомним, ранее ТСН.ua писал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский оценил угрозу нападения России на НАТО. Он заявил, что пока не считает полномасштабное вторжение РФ в одну из стран Альянса неизбежным, однако подчеркнул, что Россия уже ведет против Европы гибридную войну.