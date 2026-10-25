"Третья мировая война уже началась": Берлинская предупредила о возможном нападении России на НАТО

Мария Берлинская / © Facebook.com/masher.berlinska

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Волонтер и руководитель проекта Victory Drones Мария Берлинская предполагает, что Россия в ближайшие годы может напасть на одну из стран НАТО. По ее мнению, Кремль может использовать такой сценарий, чтобы вынудить Запад сократить поддержку Украины и добиться территориальных уступок от Киева.

Об этом Берлинская заявила в своем Telegram-канале.

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Берлинская спрогнозировала возможное нападение России на страну НАТО

По мнению волонтерки, Россия может попытаться использовать нападение на страну НАТО как инструмент давления на Украину и ее западных партнеров. В таком случае Кремль мог бы потребовать прекращения военной помощи Киеву и уступок по украинским территориям в обмен на вывод российских войск из страны Альянса.

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«Отдайте нам часть Украины, прекратите им помогать — и мы выведем свои войска из условного Таллина», — объяснила Берлинская возможную логику Кремля.

По ее оценке, такой сценарий может реализоваться уже в ближайшие несколько лет.

Волонтер также предполагает, что в этот же период может обостриться ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По ее мнению, Китай также может приступить к боевым действиям.

«В этом же временном промежутке увидим серьезное движение и на другом конце света — Китай обязательно начнет воевать тоже», — заявила Берлинская.

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По ее мнению, одновременное обострение ситуации в Европе и Азии может усугубить положение Украины и повлиять на способность западных партнеров поддерживать Киев.

Третья мировая война уже началась: что заявила Берлинская

Мария Берлинская считает, что мир уже находится в условиях глобального противостояния, а не только близится к нему. По ее мнению, Третья мировая война началась с полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

«Третья Мировая никогда не наступит в будущем. Потому что она началась с 2022 года и набирает обороты прямо сейчас», — подчеркнула волонтер.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский оценил угрозу нападения России на НАТО. Он заявил, что пока не считает полномасштабное вторжение РФ в одну из стран Альянса неизбежным, однако подчеркнул, что Россия уже ведет против Европы гибридную войну.

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