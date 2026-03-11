- Дата публикации
Третья мировая война уже началась: историк назвал точную дату
Известный историк и профессор Букингемского университета Энтони Глиз заявил, что человечество игнорирует три уже ставших реальностью ключевых признака глобальной войны.
Почётный профессор Букингемского университета, историк Энтони Глиз назвал три ключевых признака того, что Третья мировая война уже началась и продолжается уже годами.
Об этом пишет Daily mail.
Глиз назвал решение США и Израиля напасть на Иран «войной по выбору» и первым красным флагом, ранее приведшим к двум последним мировым войнам.
По его мнению, конфликт на Ближнем Востоке начался не по необходимости или самообороне, а как сознательное решение двух лидеров, направленное на получение и удержание власти.
Глиз считает, что и президент Трамп, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разделяют одинаковый образ мышления, согласно которому «сила — это право», даже если это означает игнорирование международного права.
Историк предупредил, что подобные настроения уже возникали раньше среди агрессивных режимов, вторгавшихся в соседние страны, чтобы удовлетворить собственные амбиции.
В конце концов, Глиз утверждал, что Трамп и Нетаньяху продемонстрировали преданность продолжению кровопролития вместо того, чтобы стремиться к быстрому решению, чтобы остановить войну.
Хотя Глиз в этом месяце сосредоточился на действиях США и Израиля, его критерии неофициального начала третьей мировой войны, похоже, применимы к разрушительной войне России против Украины.
Исходя из предпосылки Глиза о том, что Первая мировая война 1914 г. и Вторая мировая война 1939 г. начались из-за этих трех факторов, в издании предполагают, что история одного дня может отметить началом Третьей мировой войны 24 февраля 2022 года.
Именно в этот день Россия начала вторжение в Украину по собственному выбору, а не нужно защищаться. Тогда Путин избрал экспансионистскую политику возобновления влияния России.
Россия нарушила суверенитет Украины, международные границы и договоры, используя безосновательные утверждения о том, что она действовала с целью победить «неонацистский» режим для оправдания агрессии.
Daily mail напоминает западным читателям, что война в Украине продолжается уже четыре года, Путин продолжает атаковать, несмотря на участие в переговорах при посредничестве США и других стран по прекращению убийств, «что приобретает мрачные черты бесконечной войны в Европе».
Историк Глиз считает, что новый конфликт — война в Иране — готов погрузить мир в хаос, а Трамп «демонстрирует явные признаки деменции».
«Он забывчивый: кажется, он не помнит всего, что говорил о желании мира — вспомните Нобелевскую премию мира — ненавидит войны интервенции, вечные войны, потерю жизней американских военнослужащих», — сказал Глиз.
«Короче говоря, если Трамп опомнится, он быстро объявит о победе и прекратит боевые действия. У него есть такая власть. Но гораздо вероятно, что его „поймал“ Нетаньяху, который давно верит в вечные войны».
Профессор сравнил сегодняшнюю ситуацию с тем, как в мире Вторая война вышла за пределы европейского континента и стала глобальной после того, как Япония решила напасть на Перл-Харбор на Гавайях в 1941 году. После этого Гитлер принял решение объявить войну США.
В последние дни ситуация в Иране уже обострилась после сообщений о том, что имеющая ядерное оружие Россия якобы начала поставлять Ирану военную разведывательную информацию о позициях американских войск.
И Россия, и Китай, союзники и экономические партнеры Ирана публично осудили нападения США и Израиля. В издании не исключается, что этот шаг может привести к тому, что боевые действия охватят еще больше стран региона.
По мнению историка, действия Трампа и Нетаньяху уже привели к тому, что в России, Китае и Северной Корее «текут слюнки» от мысли о том, чего их армии могли бы достичь, начав войны по собственному выбору.
