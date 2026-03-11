Третья мировая война уже началась: историк назвал точную дату

Когда началась Третья мировая война: историк назвал дату / © ТСН.ua

Почётный профессор Букингемского университета, историк Энтони Глиз назвал три ключевых признака того, что Третья мировая война уже началась и продолжается уже годами.

Об этом пишет Daily mail.

Глиз назвал решение США и Израиля напасть на Иран «войной по выбору» и первым красным флагом, ранее приведшим к двум последним мировым войнам.

По его мнению, конфликт на Ближнем Востоке начался не по необходимости или самообороне, а как сознательное решение двух лидеров, направленное на получение и удержание власти.

Глиз считает, что и президент Трамп, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разделяют одинаковый образ мышления, согласно которому «сила — это право», даже если это означает игнорирование международного права.

Историк предупредил, что подобные настроения уже возникали раньше среди агрессивных режимов, вторгавшихся в соседние страны, чтобы удовлетворить собственные амбиции.

В конце концов, Глиз утверждал, что Трамп и Нетаньяху продемонстрировали преданность продолжению кровопролития вместо того, чтобы стремиться к быстрому решению, чтобы остановить войну.

Хотя Глиз в этом месяце сосредоточился на действиях США и Израиля, его критерии неофициального начала третьей мировой войны, похоже, применимы к разрушительной войне России против Украины.

Исходя из предпосылки Глиза о том, что Первая мировая война 1914 г. и Вторая мировая война 1939 г. начались из-за этих трех факторов, в издании предполагают, что история одного дня может отметить началом Третьей мировой войны 24 февраля 2022 года.

Именно в этот день Россия начала вторжение в Украину по собственному выбору, а не нужно защищаться. Тогда Путин избрал экспансионистскую политику возобновления влияния России.

Россия нарушила суверенитет Украины, международные границы и договоры, используя безосновательные утверждения о том, что она действовала с целью победить «неонацистский» режим для оправдания агрессии.

Daily mail напоминает западным читателям, что война в Украине продолжается уже четыре года, Путин продолжает атаковать, несмотря на участие в переговорах при посредничестве США и других стран по прекращению убийств, «что приобретает мрачные черты бесконечной войны в Европе».

Историк Глиз считает, что новый конфликт — война в Иране — готов погрузить мир в хаос, а Трамп «демонстрирует явные признаки деменции».

«Он забывчивый: кажется, он не помнит всего, что говорил о желании мира — вспомните Нобелевскую премию мира — ненавидит войны интервенции, вечные войны, потерю жизней американских военнослужащих», — сказал Глиз.

«Короче говоря, если Трамп опомнится, он быстро объявит о победе и прекратит боевые действия. У него есть такая власть. Но гораздо вероятно, что его „поймал“ Нетаньяху, который давно верит в вечные войны».

Профессор сравнил сегодняшнюю ситуацию с тем, как в мире Вторая война вышла за пределы европейского континента и стала глобальной после того, как Япония решила напасть на Перл-Харбор на Гавайях в 1941 году. После этого Гитлер принял решение объявить войну США.

В последние дни ситуация в Иране уже обострилась после сообщений о том, что имеющая ядерное оружие Россия якобы начала поставлять Ирану военную разведывательную информацию о позициях американских войск.

И Россия, и Китай, союзники и экономические партнеры Ирана публично осудили нападения США и Израиля. В издании не исключается, что этот шаг может привести к тому, что боевые действия охватят еще больше стран региона.

По мнению историка, действия Трампа и Нетаньяху уже привели к тому, что в России, Китае и Северной Корее «текут слюнки» от мысли о том, чего их армии могли бы достичь, начав войны по собственному выбору.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал, из-за чего может начаться Третья мировая война.

Также ТСН.ua выяснял, существует ли реальная угроза Третьей мировой войны из-за конфликта на Ближнем Востоке.