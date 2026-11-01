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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Третья волна протестов во Франции: полиция не церемонилась и жестко разогнала митингующих

Уже третью субботу профсоюзы, студенты и участники движения «желтые жилеты» проводили акции, выступая против условий обучения в школах и кризиса стоимости жизни.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Протесты в Париже

Протесты в Париже / © Associated Press

Третья волна протестов против высокой стоимости жизни и ухудшения качества публичных услуг прошла 31 октября. Схватки в Париже, Марселе и других французских городах начались после маршей, которые собрали десятки тысяч человек. Часть демонстрантов пришли в хелловинских костюмах.

Об этом сообщило издание The Guardian.

По подсчетам МВД, в демонстрациях по всей Франции приняло участие около 320 тысяч человек. В предыдущие выходные их количество оценивалось в 410 тысяч.

В Париже на марш вышли 70 тысяч участников, двигавшихся по бульварам на юго-восточной окраине, обходя центр города.

К вечеру, когда в основном мирные акции завершались, полиция в нескольких городах применила слезоточивый газ и светошумные гранаты для разгона толп. К ним присоединились группы людей в масках, участвовавших в беспорядках. Правоохранители совершили 511 задержаний.

Митингующие пришли в костюмах / © Associated Press

Митингующие пришли в костюмах / © Associated Press

Протесты во Франции — что известно

Во Франции протесты продолжаются третью неделю подряд. Причиной недовольства стали удорожание жизни, проблемы с государственными услугами и политика правительства президента Эммануэля Макрона.

К студентам, выступающим против переполненных классов, неудовлетворительному положению учебных заведений и проблемам с системой поступления в университеты, присоединились профсоюзы и представители движения «желтых жилетов». Среди основных требований протестующих — сдерживание роста стоимости жизни и снижение цен на топливо.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньез заявил о готовности жестко реагировать на нарушение общественного порядка.

Францию охватили протесты / © Associated Press

Францию охватили протесты / © Associated Press

28 октября сенат Франции принял законопроект, предусматривающий коллективную финансовую ответственность участников собрания, в ходе которого происходят беспорядки и погромы. Документ поддержали 229 сенаторов, против выступили 105. Согласно инициативе, участникам такого собрания могут выдвинуть требования о возмещении ущерба, даже если они не наносили его напрямую.

Максимальная сумма взыскания с одного человека составит 10 000 евро. Ответственность предполагается возлагать на тех, кто сознательно участвовал в группах, созданных для совершения насильственных действий или порчи имущества или оставался на месте беспорядков после требований полиции разойтись.

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