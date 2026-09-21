Истребитель F-16 / © Associated Press

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В Румынии в понедельник, 21 сентября, объявляли воздушную тревогу из-за воздушной цели, обнаруженной вблизи границы. Для мониторинга ситуации в небо подняли два истребителя F-16.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

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У границы обнаружили воздушную цель

Радиолокационная система наблюдения Министерства национальной обороны Румынии в понедельник, 21 сентября, обнаружила воздушную цель, которая маневрировала примерно в 12 километрах к северу от Килии, недалеко от границы с Румынией.

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Национальный военный командный центр сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям о необходимости принять меры по предупреждению населения в северной части уезда Тулча. В 05:30 жителям региона направили сообщения системы RO-Alert.

В небо подняли два F-16

Для наблюдения за ситуацией с авиабазы «Борча» вылетели два истребителя F-16 ВВС Румынии. Они находились на боевом дежурстве в миссии Air Policing. Воздушная тревога в северной части уезда Тулча была отменена в 06:14.

В Министерстве национальной обороны Румынии отметили: «вторжений в национальное воздушное пространство не зафиксировано».

В то же время, в ведомстве не уточнили, что именно было воздушной целью, которую обнаружила радиолокационная система.

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Российские дроны у границ стран НАТО — что известно

Напомним, из-за усиления российских атак по западу Украины Польша готовится к реагированию на потенциальные угрозы. Варшава установит более тысячи автоматизированных сирен в приграничных районах.

Перед тем у восточной границы Польши взорвался дрон. В ответ в Польше подняли истребители и объявили тревогу в нескольких приграничных районах. По информации польской стороны, российский беспилотник упал всего в 4 км от границы.

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