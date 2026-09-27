Тревога и истребители у границы с Украиной: что произошло в соседней стране

Истребитель F-18 / © AFP

Реклама

В ночь на 27 сентября неизвестная воздушная цель вошла в воздушное пространство Румынии вблизи границы с Украиной. Из-за угрозы для населения в одном из уездных районов Тулча объявили воздушную тревогу, а для наблюдения за объектом подняли истребители.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии.

Реклама

По данным ведомства, радары зафиксировали воздушную цель в районе поселка Килия-Веке, недалеко от речной границы с Украиной.

Реклама

После этого Национальный центр военного управления проинформировал Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о необходимости уведомления населения. В 23:32 жителям северной части уезда Тулча направили сообщение через систему RO-Alert.

В небо подняли истребители

Для контроля ситуации румынские военные подняли в воздух два истребителя F-18 Воздушно-космических сил Испании, патрулирующих регион. Также к мониторингу привлекли румынский вертолет IAR-330 SOCAT.

По информации румынского Минобороны, цель вошла в воздушное пространство страны вблизи Килии-Веке и в течение нескольких минут двигалась вдоль Килийского устья.

Впоследствии радиолокационный контакт с целью потерял в районе села Пардина. Около 00:48 воздушная тревога в уезде Тулча была отменена.

Реклама

Российская угроза для НАТО — последние новости

Напомним, Россия все чаще избивает по западным регионам Украины и взяла под прицел границы с ЕС. Падение дронов Гербер в Молдове и Румынии и саботаж в Польше, считают в ISW, являются частью единой стратегии Кремля по испытанию обороны ЕС и НАТО.

Также истребители НАТО перехватили российскую эскадрилью, оказавшуюся над Балтийским морем. Это были транспортные самолеты Ту-134 и неустановленное количество истребителей МиГ-31 и Су-30.

Новости партнеров

Новости партнеров