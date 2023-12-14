Тревога в Европарламенте: объявлено предупреждение о загрязнении бутылок с водой

Несколько человек заболели после того, как выпили бутылированную воду.

В четверг, 14 декабря, депутатов Европейского парламента в Страсбурге призвали не пить воду из бутылок, которые, вероятно, были загрязнены. Предупреждение было объявлено после того, как несколько человек почувствовали недомогание.

Об этом сообщает издание Politico.

"Вас просят не пить ни одной бутылки воды в помещении ЕП в Страсбурге", — говорится в экстренном SMS-сообщении, направленном тысячам сотрудников и политиков.

В этом SMS также указан номер экстренной медицинской помощи, по которому можно связаться в случае недомогания, и указывается, что бутылки также были распространены в офисах президентки Европарламента Роберты Мецоли.

В пресс-службе Европарламента уточнили, что сообщили об инциденте власти Франции. “Предупреждающее сообщение отправлено в рамках обязанности по уходу за заведением. Проводятся соответствующие проверки", – сообщили в пресс-службе.

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Представитель ЕС сказал, что несколько человек заболели после того, как выпили бутилированную воду, возможно, из плохо вымытой стеклянной бутылки, но они уже поправились.

"Хорошо, что я ограничился вином", — пошутил чиновник ЕС.

В издании отметили, что здание Европарламента в Страсбурге давно испытывает проблемы с безопасностью питьевой воды, но обычно это касается воды из кранов.

Politico напомнило, что в 2021 году бывший президент парламента Давид Сассоли, впоследствии скончавшийся, умалял мысль о том, что заразился легионеллезом, которым он болел, из-за воды в здании учреждения в Страсбурге.

Напомним, ранее президент Европарламента Роберт Мецол заявила, что Европа не даст Путину разрушить безопасность континента.

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