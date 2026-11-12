ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
65
Время на прочтение
2 мин

Тревожная находка в Молдове: возле границы с Украиной упал неизвестный дрон

В Молдове обнаружили обломки неизвестного беспилотника. Эксперты устанавливают его происхождение.

Автор публикации
Фото автора: Александра Садовая Александра Садовая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Возле границы с Украиной нашли обломки дрона

Возле границы с Украиной нашли обломки дрона

В Штефан-Водском районе Молдовы 12 ноября обнаружили обломки неизвестного беспилотника среди виноградников. Его происхождение устанавливают.

Об этом сообщили в полиции Молдовы.

На место происшествия были направлены эксперты из Центра технической криминалистики и судебно-медицинской экспертизы для осмотра объекта и установления его природы и происхождения.

Полиция призвала граждан не приближаться и не трогать никакие обломки или подозрительные предметы, а также держаться подальше от этой территории до завершения расследования.

Дроны в Молдове — последние новости

3 октября на территории Молдовы взорвались пять российских дронов и ракет, которые нарушили воздушное пространство страны. В связи с инцидентом Министерство иностранных дел Молдовы вызвало аккредитованного посла РФ в Кишиневе и вручило ему ноту протеста.

5 октября снаряд РФ попал в пассажирский автобус у КПП «Паланка» на границе с Молдовой во время очередного российского удара по украинской инфраструктуре.

Впоследствии в Молдове снова взрывались беспилотники. В частности, 23 октября полиция Молдовы заявила, что в селе Киштелница Теленештского района дрон упал на землю на расстоянии около 100 метров от жилого дома.

Министерство иностранных дел Молдовы осудило нарушение воздушного пространства страны и возложило ответственность за инцидент на Россию. В этой связи Кишинев объявил сотрудника российского посольства персоной нон грата.

Кроме того, президент Молдовы Мая Санду заявила, что в ближайшие месяцы Россия будет пытаться дестабилизировать ситуацию в стране или «создать видимость дестабилизации» с целью препятствования ее вступлению в Европейский Союз.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie