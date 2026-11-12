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Тревожная находка в Молдове: возле границы с Украиной упал неизвестный дрон
В Молдове обнаружили обломки неизвестного беспилотника. Эксперты устанавливают его происхождение.
В Штефан-Водском районе Молдовы 12 ноября обнаружили обломки неизвестного беспилотника среди виноградников. Его происхождение устанавливают.
Об этом сообщили в полиции Молдовы.
На место происшествия были направлены эксперты из Центра технической криминалистики и судебно-медицинской экспертизы для осмотра объекта и установления его природы и происхождения.
Полиция призвала граждан не приближаться и не трогать никакие обломки или подозрительные предметы, а также держаться подальше от этой территории до завершения расследования.
Дроны в Молдове — последние новости
3 октября на территории Молдовы взорвались пять российских дронов и ракет, которые нарушили воздушное пространство страны. В связи с инцидентом Министерство иностранных дел Молдовы вызвало аккредитованного посла РФ в Кишиневе и вручило ему ноту протеста.
5 октября снаряд РФ попал в пассажирский автобус у КПП «Паланка» на границе с Молдовой во время очередного российского удара по украинской инфраструктуре.
Впоследствии в Молдове снова взрывались беспилотники. В частности, 23 октября полиция Молдовы заявила, что в селе Киштелница Теленештского района дрон упал на землю на расстоянии около 100 метров от жилого дома.
Министерство иностранных дел Молдовы осудило нарушение воздушного пространства страны и возложило ответственность за инцидент на Россию. В этой связи Кишинев объявил сотрудника российского посольства персоной нон грата.
Кроме того, президент Молдовы Мая Санду заявила, что в ближайшие месяцы Россия будет пытаться дестабилизировать ситуацию в стране или «создать видимость дестабилизации» с целью препятствования ее вступлению в Европейский Союз.