Возле границы с Украиной нашли обломки дрона

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В Штефан-Водском районе Молдовы 12 ноября обнаружили обломки неизвестного беспилотника среди виноградников. Его происхождение устанавливают.

Об этом сообщили в полиции Молдовы.

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На место происшествия были направлены эксперты из Центра технической криминалистики и судебно-медицинской экспертизы для осмотра объекта и установления его природы и происхождения.

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Полиция призвала граждан не приближаться и не трогать никакие обломки или подозрительные предметы, а также держаться подальше от этой территории до завершения расследования.

Дроны в Молдове — последние новости

3 октября на территории Молдовы взорвались пять российских дронов и ракет, которые нарушили воздушное пространство страны. В связи с инцидентом Министерство иностранных дел Молдовы вызвало аккредитованного посла РФ в Кишиневе и вручило ему ноту протеста.

5 октября снаряд РФ попал в пассажирский автобус у КПП «Паланка» на границе с Молдовой во время очередного российского удара по украинской инфраструктуре.

Впоследствии в Молдове снова взрывались беспилотники. В частности, 23 октября полиция Молдовы заявила, что в селе Киштелница Теленештского района дрон упал на землю на расстоянии около 100 метров от жилого дома.

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Министерство иностранных дел Молдовы осудило нарушение воздушного пространства страны и возложило ответственность за инцидент на Россию. В этой связи Кишинев объявил сотрудника российского посольства персоной нон грата.

Кроме того, президент Молдовы Мая Санду заявила, что в ближайшие месяцы Россия будет пытаться дестабилизировать ситуацию в стране или «создать видимость дестабилизации» с целью препятствования ее вступлению в Европейский Союз.

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