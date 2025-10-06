Тревожная неделя над Балтикой: истребители НАТО трижды перехватывали самолеты РФ

Истребители НАТО в небе над Балтией / Фото NATO Allied Air Command

На прошлой неделе истребители НАТО трижды перехватывали российские самолеты над Балтикой.

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, передает LRT.

«Истребители, выполняющие функции воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, на прошлой неделе трижды взлетали в воздух, чтобы обнаружить и сопровождать российские самолеты, нарушившие правила полетов», — говорится в сообщении.

Речь идет о двух инцидентах, которые произошли 30 сентября. В тот день истребители НАТО вылетели для сопровождения двух транспортных самолетов AN-12, следовавших из материковой России в Калининградскую область через международное воздушное пространство. Эти самолеты включали радиолокационные транспондеры, но не имели планов полета. Они поддерживали радиосвязь с региональным центром управления полетами.

В тот же день самолеты НАТО также совершили полет для идентификации транспортного самолета АН-72. Он летел с включенным транспондером без плана полета и поддерживал радиосвязь. Однако четыре истребителя СУ-30 и два МИГ-31, летевших из Калининграда для его сопровождения, были без включенных транспондеров, без планов полета и не поддерживали радиосвязь.

Кроме того, истребители НАТО перехватили один Су-35 и идентифицировали тактический разведывательный самолет Су-24, который 1 октября летал без транспондера, плана полета и радиосвязи.

Ранее мы рассказывали, как НАТО готовится к сбитию российских самолетов.