Тревожная неделя над Балтикой: истребители НАТО трижды перехватывали самолеты РФ
Российские Су-30 и МиГ-31 летели над Балтикой, нарушая все правила — их перехватила авиация НАТО.
На прошлой неделе истребители НАТО трижды перехватывали российские самолеты над Балтикой.
Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, передает LRT.
«Истребители, выполняющие функции воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, на прошлой неделе трижды взлетали в воздух, чтобы обнаружить и сопровождать российские самолеты, нарушившие правила полетов», — говорится в сообщении.
Речь идет о двух инцидентах, которые произошли 30 сентября. В тот день истребители НАТО вылетели для сопровождения двух транспортных самолетов AN-12, следовавших из материковой России в Калининградскую область через международное воздушное пространство. Эти самолеты включали радиолокационные транспондеры, но не имели планов полета. Они поддерживали радиосвязь с региональным центром управления полетами.
В тот же день самолеты НАТО также совершили полет для идентификации транспортного самолета АН-72. Он летел с включенным транспондером без плана полета и поддерживал радиосвязь. Однако четыре истребителя СУ-30 и два МИГ-31, летевших из Калининграда для его сопровождения, были без включенных транспондеров, без планов полета и не поддерживали радиосвязь.
Кроме того, истребители НАТО перехватили один Су-35 и идентифицировали тактический разведывательный самолет Су-24, который 1 октября летал без транспондера, плана полета и радиосвязи.
