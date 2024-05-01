Тревожная ночь в России: в Ростове-на-Дону — "бавовна", а в Махачкале воет сирена

В соцсетях шутят, что у Ростова – "пропущенный".

В российских пабликах Ростова-на-Дону сообщают о взрыве.

"Прям очень громко было, и красное свечение через штору увидели", — комментируют местные жители в Сети.

Официальной информации пока нет.

Тем временем в Махачкале (Дагестан) звучит сирена.

В Сети пишут, что ее не могут выключить в здании Пенсионного фонда.

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Тем временем во Воронеже заявили об опасности удара вражеских беспилотников. Потом стало известно о взрывах.

Напомним, Краснодарский край России в ночь на 27 апреля атаковали беспилотники. Предварительно удары были нанесены по НПЗ "Славянск-ЭКО", битумному заводу, Ильскому НПЗ и ряду других объектов. После атаки на некоторых объектах возник пожар. Также сообщается о "хлопке" на военном аэродроме, расположенном на окраине станицы Кущевская.

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