Тревожное заявление главы Пентагона: сравнил современную ситуацию с 1939 годом

Глава Пентагона Пит Хегсет / © Associated Press

Глава Пентагона Пит Хегсет в своем выступлении перед руководителями компаний в сфере оборонной промышленности, старшими офицерами и представителями Конгресса сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 1939 годом, когда разразилась Вторая мировая война.

Его выступление в военно-морском колледже Форт Мак-Нейр в Вашингтоне опубликовано на YouTube-канале Forbes Breaking News.

По его словам, США должны перевести всю систему оборонных закупок на «военные рельсы», и быть готовыми к «сдерживанию противника» и ответу на любые внешние угрозы.

«Нашим военным нужны все возможности для сдерживания любой агрессии. И, если потребуется, для решительного разгрома любого врага, который осмелится бросить вызов Америке. Это как в 1939 году [то есть перед началом Второй мировой войны] или, надеюсь, как в 1981 году [в разгар Холодной войны между Западом и СССР]. Время, когда нужно действовать быстро. Враги собираются, угрозы растут. Вы чувствуете это. Я это чувствую», — заявил Хегсет.

По словам главы Минобороны (с недавних пор — Министерства войны), если США хотят «предотвратить войну и избежать ее», готовиться нужно сейчас.

«Наши противники не сидят сложа руки. Они быстро действуют. Они разрабатывают и внедряют новые технологии с такой скоростью, что это должно отрезвить каждого американца, особенно тех, кто работает в Пентагоне или на оборонных предприятиях. Их амбиции и намерения грандиозны, их действия говорят сами за себя. И, честно говоря, мы слишком медленно на них реагируем», — подчеркнул он.

Напомним, недавно командующий Корпуса морской пехоты США генерал Эрик Смит в публичном выступлении призвал своих подчиненных быть готовыми к новому бою, который «уже близко».