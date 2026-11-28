Украинцам в Чехии могут прекратить выплаты / © ТСН

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В Чехии готовятся новые правила получения гуманитарной помощи для украинцев с временной защитой. Работоспособные получатели выплат планируют обязать работать, заниматься предпринимательством или состоять на учете в службе занятости.

Соответствующие изменения предусматривает правительственный законопроект №213, который рассматривает Палата депутатов Чехии, пишет Минфин.

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В то же время новые правила не будут касаться детей и определенных уязвимых категорий населения, в частности, студентов и пожилых людей.

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Законопроект также предусматривает расширение оснований для отмены временной защиты. Статус могут потерять украинцы, которые будут находиться за пределами Шенгенской зоны более 30 дней или получат наказание в виде выдворения.

Министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар объяснил необходимость изменений в борьбе со злоупотреблениями. По его словам, власти выявляли случаи так называемого социального туризма, когда иностранцы претендовали на помощь, фактически не проживая в стране.

Документ был внесен в парламент 3 июня 2026 года. Он прошел первое и второе чтение, но окончательного решения еще нет. Правительство предлагает ввести изменения от 1 января 2028, хотя депутатские поправки могут повлиять на сроки.

Украинцы за рубежом — последние новости

В Германии украинские беженцы сталкиваются с жесткими требованиями к регистрации, налогам и страхованию собак, существенно отличающихся в зависимости от федеральной земли. Из-за ограничений для крупных и бойцовских пород некоторым владельцам приходится возвращать животных домой, несмотря на готовность выполнять все формальности.

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В Нидерландах для украинцев с временной защитой персональный номер BSN является обязательным условием для работы, медицины, банковских услуг и государственных выплат. Получить его можно в муниципалитете по месту жительства или в специальных регистрационных пунктах, имея при себе паспорт и подтверждение адреса.

В Польше вступили в силу новые правила проживания для украинских беженцев, что означает, что тысячи людей могут потерять бесплатное жилье.

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