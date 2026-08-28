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Тревожные показатели здоровья Трампа шокировали медиков: он за шаг до опасного предела
Состояние здоровья Дональда Трампа снова в центре внимания из-за тревожных показателей массы тела и симптомов усталости.
Увеличение веса президента США Дональда Трампа стало предметом серьезного беспокойства медицинских экспертов. Американский лидер приблизился к грани ожирения, что составляет прямые риски для его продолжительности жизни и работоспособности.
Об этом пишет Boredpanda.
Внешний вид и вес Трампа стали предметом нового беспокойства медиков. Два эксперта обратили внимание на возможный набор около 23 фунтов (10,4 кг) со времен его последней президентской кампании.
Это происходит на фоне сообщений о синяках на руках, отеках лодыжек и эпизодах сонливости президента США.
Пристрастие 80-летнего Трампа к фаст-фуду и его нежелание регулярно заниматься спортом известны уже давно. Сам политик неоднократно открыто говорил о своих пищевых привычках и отношении к физическим нагрузкам.
Теперь медицинские специалисты советуют ему посерьезнее отнестись к увеличению объема талии. Они отмечают, что ожирение может приводить к преждевременной потере трудоспособности, а в тяжелых случаях сокращать продолжительность жизни.
Риски для Трампа из-за лишнего веса
По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США, более 40% взрослого населения страны имеют ожирение. В обнародованном в мае медицинском отчете отмечалось, что вес Трампа составляет 238 фунтов (около 108 кг). При его росте — 6 футов 3 дюйма (около 191 см) — до предела ожирения президенту СЩА, по этим расчетам, не хватает всего 1,6 фунта (700 г).
Врачи Белого дома ранее неоднократно отмечали, что способность Трампа выдерживать напряженный рабочий график в его возрасте свидетельствует об удовлетворительном физическом состоянии. В то же время независимые от администрации медики выразили обеспокоенность по поводу возможных изменений веса политика.
Директор Национального центра веса и здоровья Скотт Кахан заявил, что увеличение массы тела Трампа потенциально может повысить риск преждевременной смерти.
«Борьба с ожирением для защиты его здоровья должна быть таким же приоритетом, как обеспечение охраны Секретной службы для защиты его жизни», — подчеркнул он.
Бывший руководитель Управления по контролю за продуктами и лекарствами США Дэвид Кесслер назвал еще одну потенциальную проблему. По его словам, речь идет не только об общем увеличении веса — Трамп может накапливать висцеральный жир.
Кесслер объяснил, что такой жир откладывается «вокруг нашей печени, поджелудочной железы, сердца там, где ему не место», и предупредил, что это может существенно сократить продолжительность жизни.
Трамп раньше говорил о желании похудеть
Еще в сентябре 2016 года Трамп признавал, что хотел бы избавиться от лишнего веса. Тогда при появлении на The Dr. Oz Show он сказал: «Единственное, чего я хотел бы, это иметь возможность сбросить 15-20 фунтов».
В прошлом месяце президент США снова упомянул о своем весе во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома. Шутя перед залом журналистов, он сказал: «Я бы никогда не назвал кого-то толстым. У меня самого есть свои проблемы, знаете». Шутка вызвала смех присутствующих.
Здоровье Трампа все больше привлекает внимание
Более пристальное внимание к состоянию здоровья Трампа началось в январе 2026 года, когда на его руке заметили синяки. Сначала представители Белого дома связывали их с частыми рукопожатиями. Впоследствии объяснение изменилось: там заявили, что президент ударил рукой об угол стола для подписания документов.
Сам Трамп объяснял появление синяков ежедневным приемом аспирина, который, по словам политика, делает его более склонным к таким проявлениям.
Впоследствии внимание общественности переместилось на отеки лодыжек. Представители власти при этом заявляли, что ситуация лучше, чем годом ранее.
Отдельно обсуждались случаи, когда Трамп выглядел сонным. В частности, появлялись сообщения о том, что президент задремал в Овальном кабинете.
Дополнительные вопросы вызвали посещения Трампом Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида. За 13 месяцев американский лидер трижды побывал в этом медицинском заведении. В Белом доме в то же время настаивали, что речь шла о плановых медосмотрах.
Напомним, несмотря на заверения Белого дома о прекрасном состоянии здоровья Трампа, профессор медицины Джонатан Райнер указал на заметные визуальные признаки возможных проблем: большие кровоподтеки на руках, отеки ног и чрезмерную дневную сонливость. Кардиолог ставит под сомнение объяснение врачей по поводу этих симптомов, а также обращает внимание на привлечение 22 консультантов к последнему обследованию и проведению расширенной диагностики сердца и брюшной полости президента США.