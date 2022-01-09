"Тревожный момент": в РФ рассказали об ожиданиях от переговоров с США

"Тревожный момент": в РФ рассказали об ожиданиях от переговоров с США

Москва хочет договориться с Вашингтоном без пауз.

Россия "разочарована" сигналами США накануне ожидаемых переговоров по так называемым гарантиям безопасности, но рассчитывает договориться "без пауз".

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, информируют российские "Интерфакс" и "Эхо Москвы".

Также читайте США будут озвучивать украинскую тему на всех возможных площадках для диалога с РФ - Блинкен

Рябков отметил, что у РФ стоит задача договориться "динамически, без пауз, а также не дать коллегам из США и НАТО все затормозить и погрузить в бесконечные обсуждения одних и тех же сюжетов, которые долгое время "вываливаются в ОБСЕ".

"Надежды у нас реалистичны. Учитывая те сигналы, которые поступали из Вашингтона и Брюсселя в последние дни, предполагать прогресс, тем более быстрый, пожалуй, было бы наивно. Это, конечно, тревожный момент, потому что перед нами поставлена задача договориться динамично, без пауз", — сказал Рябков.

Напомним, 10 января в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО. Также 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по безопасности для обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января состоится заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

Читайте также: