Тревожный сигнал для Украины: кто вышел на выборах в Румынии во второй тур

Джордже Симион / © Associated Press

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В Румынии на выборах президента лучший результат получает ультраправый кандидат Джордж Симион. Второе место занимает бывший мэр Бухареста Никушор-Даниэль Дан, который также будет бороться за право стать президентом страны во втором туре.

Об этом пишет Reuters.

Поскольку ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов на выборах, должен пройти второй тур. Ожидается, что он состоится через две недели — 18 мая.

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Кто такой Джордж Симион

Симион известен критикой поддержки Украины и антизападной риторикой. Его партия выступает против военной помощи Киеву, а сам политик имеет запрет на въезд в Украину из-за «систематической антиукраинской деятельности».

38-летний Джордж Симион возглавляет ультраправую политическую силу «Альянс за союз румынов» (AUR), которую основал в 2019 году после неудачной попытки обратиться в Европейский парламент как независимый кандидат.

Напомним, за пост президента соревнуются 11 кандидатов. Четверо из них независимы, семерых поддерживают партии или коалиции.

6 декабря 2024 года Конституционный суд отменил первый тур президентских выборов в Румынии. Согласно сообщению румынской разведки, иностранные деятели манипулировали платформами социальных сетей, особенно TikTok, чтобы продвигать ультраправого, пророссийского кандидата Келина Джорджеску. По данным разведки, эта кампания, вероятно, была организована Россией, которая отрицает вмешательство.