Тревожный символ, который свергает правительства по всему миру, направляется к Трампу

Флаг One Piece / © Associated Press

Улыбающийся череп в соломенной шляпе — когда-то веселая эмблема пиратской команды из японского комикса One Piece — стал флагом восстания по всему миру. Теперь он направляется в Америку.

Об этом пишет Daily Mail.

Пользователи соцсетей называют флаг One Piece следующей «маской Гая Фокса» — новым глобальным символом молодежного неповиновения.

Как появился новый символ

One Piece был создан в 1997 году, сразу после рождения поколения Z.

История о пестрой команде Пиратов Соломенной Шляпы, которые бросают вызов коррумпированным правителям в поисках свободы, были проданы тиражом более 500 миллионов экземпляров по всему миру.

Это породило телешоу, фильмы и сериал на Netflix.

История рассказывает об эпическом путешествии Монки Д. Луффи, молодого человека с резиноподобным телом, который стремится стать королем пиратов, найдя легендарное сокровище из «One Piece».

Логотип команды — улыбающийся череп в соломенной шляпе — был разработан, чтобы быть забавным, даже милым. Но для молодых людей по всей Азии и Африке это стало означать нечто другое: сопротивление, неповиновение, свободу от власти.

В каких странах заметили флаг One Piece

Флаг One Piece впервые появился на пропалестинском протесте в Индонезии в октябре 2023 года.

В течение нескольких месяцев он начал появляться на протестах, которые уже помогли свергнуть целые правительства разных стран, в частности в Непале, где молодежные демонстрации против коррупции и цензуры в Интернете заставили премьер-министра уйти в отставку.

Протестующие рисовали череп в соломенной шляпе на стенах и крышах домов по всему Катманду.

В сентябре на Мадагаскаре марши из-за хронических отключений электроэнергии переросли в национальное восстание. Тысячи протестующих — многие из которых были подростками — махали тем самым мультяшным пиратским флагом.

В течение нескольких недель к демонстрантам присоединились солдаты. Президент бежал из страны. Военные взяли ситуацию под контроль.

Это был один из самых быстрых крахов правительства в современной истории Африки.

Угроза для Трампа

Флаг One Piece недавно появился в США. Его видели на митингах против иммиграционных репрессий, пропалестинских маршах и даже возле магазина Apple во время протестов против вероятной эксплуатации и геноцида.

Вероятно, флаг с изображением пирата появится примерно на 2600 митингах «Без королей», которые состоятся по всей территории США в субботу, 18 октября, в день протеста против администрации Трампа.

«Мне кажется, что это лишь вопрос времени, когда некоторые фанаты One Piece в Америке начнут размахивать им в знак протеста против Трампа», — написал один из анонимных пользователей соцсети Reddit.

Напомним, 14 июня, когда президент США Дональд Трамп праздновал свое 79-летие, десятки тысяч американцев вышли на акции протеста под лозунгом «Без королей». Люди протестовали против авторитарной политики американского лидера и его попыток поставить себя выше закона.