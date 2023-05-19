Тревожный сосед: Россия теряет влияние в балтийском регионе – The Hill

Страны Балтии, очевидно, есть костью в горле, застрявшими в имперских мечтах Кремля.

Влияние Российской Федерации в Балтийском регионе постепенно исчезает, и эта тенденция может стать "снежным комом" при соответствующих обстоятельствах.

Об этом пишет издание The Hill.

Первым толчком стало то, что 10 мая Польша объявила, что не будет больше называть Калининград российским названием. Теперь для города под названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и Крулевецкая область соответственно.

И это не только Польша. 12 мая депутаты литовского парламента Вилюс Семешко и Пауле Кузьмицкене последовали их примеру и обратились в Государственную комиссию по литовскому языку с просьбой переименовать Калининградскую область и город Калининград в Каралючюс.

"Мы солидарны с нашими соседями-поляками и призываем вас не использовать навязанные нам искусственные названия на литовском языке", – заявили они.

Накануне президент парламента Республики Молдова объявил об официальном выходе Молдовы из межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств – российского эквивалента Британского Содружества.

"Через 30 лет, — заявил Гросу, — стало ясно, что присутствие Республики Молдова в структурах СНГ не помогло нам вывести российскую армию с территории Республики Молдова, разрешить приднестровский конфликт. Пребывание в СНГ не защитило нас от шантажа среди зимы. Выход из Ассамблеи СНГ – первый шаг. Украина вышла из этой организации. Республика Молдова является свободным государством для принятия суверенных решений. Мы продемонстрировали, что хотим демократии, свободы дома".

Россия может пережить событие, похожее на падение Берлинской стены в 1989 году, пишет издание.

Издание также напоминает, что Россия в 2021 году разработала долгосрочный план по усилению своего влияния в странах Балтии на основе "мягкой силы".

В документах говорилось не столько о том, как Россия может медленно аннексировать страны, а скорее о стратегиях получения большего влияния в странах Балтии. Прежде всего, речь шла о предотвращении расширения присутствия НАТО в Эстонии, Литве и Латвии.

Балтийские республики являются фактически единственными территориями, входившими в состав СССР, в которых Москва никогда не играла важную роль в политической жизни. Основным рычагом влияния сегодня продолжают оставаться связи с русскоязычным меньшинством, через которое Кремль стремится расшатать общественно-политическую ситуацию в балтийском регионе.

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