"Тревожный знак": на побережье Фризских островов нашли около сотни мертвых дельфинов

Погибли в основном взрослые особи.

На побережье Фризских островов (архипелага на севере Нидерландов) вынесло водой почти сотню мертвых дельфинов.

Первые тела мертвых дельфинов заметили 26 августа, новые принесло 1 сентября, пишет издание NOS.

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Специалисты называют такую цифру большой. "Хотя такие случаи на нидерландском побережье, нас пугает количество мертвых животных за такой незначительный промежуток времени. К тому же тела животных имеют одинаковую степень гниения, поэтому они скорее всего погибли в той же местности от одной определенной причины". — говорит руководитель нидерландского фонда "SOS Dolfijn" Аннамари ван дер Берг.

Тела около 30 дельфинов отдали на экспертизу ветеринарного факультета Утрехтского университета. Специалисты пока сделали вскрытие одного тела, чтобы выяснить причину смерти животных.

По словам специалиста по изучению морских млекопитающих Лоннеке Айссельдейк, гибель млекопитающих происходит регулярно, но не в таком количестве и не в одном месте. Кроме того, беспокойство вызывает тот факт, что погибли взрослые особи. "Когда гибнут молодые млекопитающие, это можно объяснить естественным отбором, так как часто молодые особи не доживают до взрослого возраста из-за конкуренции. Однако когда гибнут взрослые животные — это тревожный знак", — отметила биолог.

Следует заметить, что специалисты проверят образцы на морбиливирус, который в прошлом вызывал массовую гибель дельфинов в Северном море. В свою очередь, активисты из "SOS Dolfijn" и некоторые нидерландские СМИ утверждают, что вероятной причиной массовой гибели млекопитающих может быть строительство ветряной электростанции неподалеку от места гибели. Впрочем, так ли это — пока точно не известно.

Как сообщалось, на побережье острова в Мозамбике обнаружили по меньшей мере 111 тел длинноносых дельфинов, которые по неизвестным причинам выбросились на берег. Никаких видимых травм на телах не было, как и каких-то веществ в их пищеварительной системе. Власти заявили, что в настоящее время ведется расследование для установления причин их гибели.

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