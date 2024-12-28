Три атаки за 3 дня: пророссийские хакеры взломали сайты транспортной инфраструктуры и МИД Италии

На сайтах двух миланских аэропортов появились сообщения о "заслуженном киберответе" для "итальянских русофобов".

Полиция Италии начала следствие по факту кибератаки на инфраструктурные объекты, совершенной в субботу, 28 декабря.

Об этом пишет Deutsche Welle.

По информации издания, были взломаны сайты двух миланских аэропортов Мальпенса и Линате, а также интернет-порталы транспортных систем Турина и Сиены. На взломанных сайтах аэропортов Милана пользователи могли видеть сообщения: "Итальянские русофобы получили заслуженный киберответ".

Известно, что итальянские сайты атаковали киберпреступники из NoName057, которые в своем Telegram-канале называют себя "самой активной пророссийской хакерской группировкой". Итальянским программистам понадобилось два часа, чтобы отбить атаку.

В аэропортах сообщили, что были взломаны только внешние сайты, доступные для всех пользователей Сети. Внутренние информационные системы, связанных с посадкой и вылетом рейсов, не пострадали.

От действий злоумышленников также пострадали сайты МИД Италии и транспортной федерации Federtrasporto. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что это "уже третья хакерская атака за последние три дня". По его словам, "сегодняшнее нападение, очевидно, имеет российское происхождение".

Министр также сообщил, что по его распоряжению в МИД будет создано управление по кибербезопасности и искусственному интеллекту. Кроме этого во всех итальянских дипломатических представительствах усилят меры безопасности.

Напомним, в Украине 19 декабря произошла самая масштабная кибератака на государственные реестры за последнее время – россияне предприняли попытку нарушить работу критически важной инфраструктуры государства. В результате атаки приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины.

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