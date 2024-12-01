Три авиабомбы в день: россияне сбрасывают ФАБы на Белгородскую область

Из-за падения 250-килограммовой авиабомбы из села Белгородской области (РФ) эвакуировали 100 человек. Также там упали еще две бомбы в этот же день.

Об этом пишет Telegram-канал ASTRA.

"По причине падения ФАБ-250 с российского самолета в селе Казацкое Яковловского городского округа 26 ноября эвакуировали жителей нескольких улиц, всего около 100 человек", — написал канал ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

Российская авиабомба упала рядом с домом по улице Новая. Бомба не взорвалась, потому пострадавших нет. Сейчас ФАБ уже изъяли, жители вернулись в свои дома.

Еще одну авиабомбу нашли в этот же день в нескольких километрах от села Никольское Белгородского района.

Всего в 2024 году произошло 159 случаев падения авиабомб ФАБ в России и на оккупированной ею территории Украины за этот год.

Так, 19 ноября российский самолет уронил 250-килограммовую авиабомбу на школу в Белгородской области. По данным источников, бомба пробила крышу. На место прибыли сотрудники полиции и территориальной обороны.

Как говорилось ранее, в Белгородской области РФ упала российская крылатая ракета.

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