Три десятка человек пострадали в результате столкновения пассажирских поездов в Тунисе: видео

Три десятка человек пострадали в результате столкновения пассажирских поездов в Тунисе: видео

Пассажиров госпитализировали в два ближайших медучреждения.

В Тунисе в четверг, 7 октября, по меньшей мере 33 человека пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов на станции "Megrine Riadh".

Об этом со ссылкой на представителя Тунисской национальной железнодорожной компании (SNCFT) Хассена Миаади сообщает TAP.

Отмечается, что инцидент произошел около 19:20 по местному времени. Пассажиры получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали в два ближайших медучреждения.

Информация уточняется, следите за обновлениями на сайте ТСН.ua.

#Tunisie #Megrine Riadh une collision entre deux trains fait plusieurs blessés pic.twitter.com/pCQ6btIEDe — Tunis Tribune (@tunistribune) October 7, 2021

Ранее в американском штате Монтана меньшей мере три человека погибли в результате аварии с пассажирским поездом железнодорожной компании Amtrak. Поезд с 147 пассажирами и 13 членами экипажа сошел с рельсов и несколько вагонов перевернулись на бок.

Новости мира: виновник одной из крупнейших железнодорожных катастроф на Тайване попросил прощения у жертв

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку