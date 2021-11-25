Три десятка мигрантов погибли в самой смертоносной аварии в Ла-Манше: что известно

Три десятка мигрантов погибли в самой смертоносной аварии в Ла-Манше: что известно

Макрон призвал к экстренной встрече министров ЕС. "Франция не позволит, чтобы Ла-Манш превратился в кладбище", – заявил он.

В Ла-Манше в среду, 24 ноября, затонуло судно с 34 мигрантами на борту, в результате чего погиб по меньшей мере 31 человек.

Об этом сообщает The Associated Press.

По словам министра внутренних дел Франции Джеральда Дарманина, жертвами инцидента стали, в частности, пятеро женщин и девочка. Двух человек удалось спасти, а еще один пассажир считается пропавшим без вести, его поиски продолжаются.

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Катер ВМС Франции заметил несколько тел в воде около 14:00 по местному времени. С тех пор спасательные лодки вытащили из воды три десятка погибших и раненых. Французские патрульные катера, а также вертолеты Франции и Великобритании обыскивают местность.

Отмечается, что лодка направлялась в Великобританию. Правоохранители арестовали четырех человек, подозреваемых в торговле людьми. Их считают причастными к инциденту с затонувшей лодкой.

"Это день великой скорби для Франции, для Европы, для человечества — видеть, как люди гибнут в море", — высказался Дарманин, раскритиковав "преступных торговцев", заставлявших тысячи людей рисковать ради пересечения границы.

Французская прокуратура начала расследование по факту умышленного убийства, организованной нелегальной миграции и ряда других обвинений.

Прокурор Лилля Кэроль Этьен отметила, что личности жертв, их возраст и национальность устанавливаются.

Это не первый смертельный случай с мигрантами в этом регионе, однако он оказался самым смертоносным из всех известных.

Во французском городе Кале вспыхнули протесты, участники которых обвиняют правительства в недостаточном реагировании на нужды мигрантов.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон выступил за немедленное увеличение финансирования пограничного агентства Европейского Союза Frontex и экстренную встречу министров европейских правительств, "обеспокоенных проблемой миграции". "Франция не позволит, чтобы Ла-Манш превратился в кладбище", – заявил французский лидер.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, со своей стороны созвал заседание правительственного кризисного комитета и сказал, что он "шокирован, поражен и глубоко расстроен" случившимся.

Он призвал Францию активизировать усилия, чтобы остановить поток мигрантов. По его убеждению, инцидент показал, что усилий французских властей по патрулированию пляжей "оказалось недостаточно".

"Наше предложение состоит в том, чтобы увеличить нашу поддержку, а также работать вместе с нашими партнерами на соответствующих пляжах, на площадках для спуска этих лодок, — указал Джонсон. — У нас возникли трудности с тем, чтобы убедить некоторых наших партнеров, в том числе французов, действовать так, как мы считаем нужным".

В издании отмечают, что в течение последних недель французские и британские чрезвычайники совершили десятки спасательных операций с мигрантами в Ла-Манше.

Количество людей, готовых отправиться в опасное путешествие ради спасения от конфликтов и бедности в Афганистане, Судане, Ираке, Эритрее и других странах, постоянно растет. В этом году число попыток переплыть Ла-Манш в поиске убежища и лучших возможностей увеличилось втрое в сравнении с прошлым годом.

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