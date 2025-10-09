Три дня – и на свободе: Зеленский о "спецоперации" Франции против танкера РФ

Зеленский призвал остановить российский теневой флот / © Getty Images

Президент Владимир Зеленский призвал Европу продолжать работу по санкциям против российского флота танкеров.

Об этом глава государства сказал в разговоре с журналистами.

«И это касается не только доходов от нефти. Я специально вам принес показать один пример. Например, эта спецоперация, там, где французы „хлопнули“ танкер из российского теневого флота. Служба внешней разведки Украины передала информацию, что из Приморска начал свой путь танкер BORACAY. Танкер остановили. Там были спецслужбы Российской Федерации. Что немаловажно, капитаном был гражданин Китая. Я думаю, что это обычная практика РФ», — отметил Зеленский.

Он с удивлением сообщил, что этот танкер французы через три дня отпустили.

«Теневой флот — вот как это работает. Мало того, что его просто останавливают, проверяют, а капитана вызывают в суд, снимают с борта. Это еще не значит, что дальше нефть не пойдет по своему пути», — сказал президент.

По данным Украины, соответствующих танкеров в России больше 500.

«Их нужно тотально останавливать, тогда это будет иметь большое влияние на торговлю энергоресурсами. А также и безопасность в Европе. Так как именно такие танкеры в том числе среди площадок для запуска россиянами дронов», — предупредил Зеленский.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует значительно расширить санкционный список «теневого флота» России.